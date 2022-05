Na stromym zjeździe ciągnący wóz z drewnem traktor wywrócił się, przygniatając kierowcę.

Do groźnego wypadku doszło we wsi Zawadka, w powiecie sądeckim w Małopolsce. Ursus z doczepionym wozem władowanym drewnem zjeżdżał gruntową drogą z lasu do wsi. W pewnym momencie stanął dęba i przewrócił się kołami do góry. Pod pojazdem został uwięziony kierowca.

Na miejsce zadysponowane zostały zastępy strażaków z Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu, oraz OSP Tęgoborze i OSP Łososina Dolna. Ratownicy odpięli i odciągnęli wóz, odrzucili kłody, ale nadal nie mogli dotrzeć do poszkodowanego.

"Wykonano stemplowanie pod ciągnikiem celem uniesienia ciągnika za pomocą poduszek pneumatycznych. Równoczesne uniesiono ciągnik przy użyciu poduszek oraz hydraulicznego rozpieracza kolumnowego. Mężczyzna został odciążony od docisku przez przewrócony ciągnik. Jednak brak było możliwości wydobycia mężczyzny. Uniesiono ciągnik przy użyciu wideł i pasów zamontowanych na innym ciągniku przybyłym na miejsce. Wydobyto poszkodowanego na nosze typu deska i udzielono pomocy w transporcie poszkodowanego na pobliską łąkę" - czytamy w relacji zamieszczonej przez KM PSP w Nowym Sączu.

Na łące czekał już śmigłowiec LPR, który przetransportował ciężko rannego traktorzystę do szpitala.