Cudzoziemcy nielegalnie pracowali w zakładzie mięsnym

20 pracowników firmy przetwórczej w Chrzanowie (woj. małopolskie) było zatrudnionych nielegalnie.

Funkcjonariusze Wydziału do Spraw Cudzoziemców Karpackiego Oddziału Straży Granicznej skontrolowali legalność zatrudnienia 110 obcokrajowców, pracujących pracę na rzecz przedsiębiorcy branży mięsnej w Chrzanowie. Okazało się, że w 20 przypadkach doszło do nielegalnego powierzenia pracy cudzoziemcom.

Jak wylicza SG, 18 Ukraińców, obywatel Mołdawii oraz Gruzin wykonywali pracę niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniach na pracę lub zupełnie bez zezwoleń na pracę w Polsce. Poza tym przedsiębiorstwo aż w 44 przypadkach nie wywiązało się z obowiązku poinformowania właściwego urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemców, posiadających oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. W 2 przypadkach cudzoziemcy byli zatrudnieni bez zawarcia pisemnej umowy o pracę.

Teraz zarówno pracodawca, jak i zagraniczni pracownicy będą musieli ponieść surowe konsekwencje. Wobec przedsiębiorcy skierowano wniosek do sądu o ukaranie. Grozi mu kara grzywny nawet do 30 tys. złotych. W stosunku do 5 cudzoziemców wykonujących pracę bez stosownych zezwoleń, wszczęta zostanie procedura deportacyjna.