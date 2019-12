Cysterna z olejem sojowym wywróciła się na S7

Trasa S7 pod Grójcem była wczoraj przez wiele godzin zablokowana z powodu kolizji tira z cysterną oleju spożywczego. Olej wylał się ze zbiornika na drogę.

Jak donosi Polsat News, ciężarówka z cysterną wypełnioną olejem sojowym wywróciła się na trasie S7 niedaleko Grójca, na jezdni w kierunku Warszawy (woj. mazowieckie). Jak poinformowała policja, przyczyny kolizji są znane - 55-letni kierowca z Ukrainy przyznał się, że zasnął za kierownicą. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.



Droga do stolicy przez kilka godzin była jednak zablokowana, bowiem nie dość, że cysterna zatarasowała część trasy, to jeszcze z uszkodzonego zbiornika wylała się część transportowanego oleju. Jak oszacował kierowca, straty z tego tytułu to minimum 20 tys. euro. Sama cysterna tez nadawała się już tylko do zezłomowania.



Śliska ciecz zalała m.in. 300-metrowy odcinek asfaltu. Usuwaniem groźnego dla bezpieczeństwa ruchu zanieczyszczenia zajęli się strażacy. Trzeba było również ściągnąć dźwig, by tira postawić z powrotem na kołach.



Na czas sprzątania policja kierowała ruch objazdem na węźle Mogielnicka do węzła Mszczonowska przez Grójec.