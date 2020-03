Człowiek przez kilka godzin konał pod ciągnikiem. Dwie osoby z zarzutami

Nieoczekiwany zwrot przybrało śledztwo w sprawie wypadku podczas prac polowych pod Olesnem w woj. opolskim.

O wypadku, w którym śmierć poniósł 53-letni mężczyzna informowaliśmy na naszym portalu przed kilkoma dniami. Na polu w miejscowości Odcinek w gminie Rudniki (pow. oleski) znaleziono człowieka przygniecionego przez ciągnik rolniczy. Wszystko wskazywało na to, że 53-latek zginął na miejscu w wyniku nieszczęśliwego wypadku przy pracy.

Policyjne śledztwo i opinia patologa, który przeprowadził sekcję zwłok nadały jednak tej sprawie nowy kierunek. Lekarz orzekł bowiem, że mężczyzna zmarł kilka godzin po tym, jak przygniótł go traktor. Wyszło też na jaw, że nie pracował na polu sam i to nie on kierował ciągnikiem.

Jak informuje portal ool24.pl, śledczy ustalili, że w chwili wypadku oprócz ofiary na polu pracowało jeszcze dwóch innych mężczyzn, którzy uciekli z miejsca zdarzenia nie udzielając poszkodowanemu pomocy. Prokuratorski zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci i nieudzielenia pomocy ofierze wypadku usłyszał traktorzysta, a inna osoba usłyszała zarzut nieudzielenia pomocy. Wiadomo też, że w chwili zatrzymania traktorzysta był pod wpływem alkoholu.

Obaj podejrzani zostali objęci dozorem policji i zakazem opuszczania kraju. Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa w Oleśnie.