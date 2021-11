Cztery osoby ranne w zderzeniu dwóch aut i ciągnika rolniczego

Samochód najechał na ciągnik z przyczepą, a potem w uczestników kolizji wjechało kolejne auto.

Do groźnego wypadku doszło na trasie między Drygałami a Bemowem Piskim, gminie Biała Piska, w województwie warmińsko-mazurskim. Był czwartkowy mglisty poranek. Kierowca opla astry nagle zjechał z asfaltu na leśny dukt i uderzył w przyczepę do transportu drewna doczepiona do ciągnika rolniczego. Chwilę później w uczestników tej kolizji wjechał kierowca innego opla. Wskutek zderzenia cztery osoby zostały ranne i trafiły do szpitala.

Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego wypadku. Póki co wiadomo, że zaczęło się od kolizji. Kierujący oplem astra tłumaczył policjantom, że na łuku drogi zobaczył światła i dlatego zjechał na drogę gruntową. Okazało się, że były to światła przyczepy ciągniętej przez traktor, w którą uderzył.

Uczestnikom zdarzenia nic się nie stało, dopóki nie wjechał w nich kierowca drugiego opla. 58-letni kierowca ciągnika w ciężkim stanie przetransportowany został do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Obrażenia trzech osób z astry nie były tak poważne. Jak się okazało, kierowca drugiego opla również pojechał w stronę świateł.