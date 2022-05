Po epidemii koronawirusa oraz wybuchu wojny w Ukrainie mogło się wydawać, że już nic gorszego nie może nas spotkać. Okazuje się jednak, że w wielu rejonach kraju coraz mocniej we znaki daje się także susza.

Zima z niewystarczającą ilością opadów, brak deszczu na wiosnę czy prognozowane coraz wyższe temperatury powietrza oznaczają suszę. Sprawdźmy więc, jak wygląda aktualna sytuacja hydrologiczna w poszczególnych rejonach kraju.

Widmo suszy coraz groźniejsze

W ostatni weekend na naszego Farmerowego Facebooka wrzuciliśmy zdjęcie z krótkim zapytaniem do naszych Czytelników. Poprosiliśmy Was, abyście w skali od 1 do 10 (gdzie 1 to dramatyczny brak wody, a 10 to rezerwuar wodny zapewniony na długi czas) opisali sytuację w różnych częściach Polski. Odzew okazał się bardzo duży, więc pokrótce przedstawiamy Wasze relacje.

Artur Marczyński z woj. pomorskiego, pow. pucki aktualną sytuację ocenia bardzo źle.

- 0 w porywach 1, ostatnie deszcze były w lutym, a tak zaledwie po parę kropli. Na niedomiar złego jeszcze do zeszłego tygodnia występowały przymrozki.

Joanna Miara z woj. zachodniopomorskiego sytuację na polach ocenia na 1,5 w porywach do 2.

- Jak dobrze pamiętam 4-5 dni temu spadło 0,8 mm. Normalnie wlało po kolana. Takie normalne opady to w lutym - dodaje rolniczka.

Bronisław Dereń w woj. lubuskiego zasobność gleby w wodę ocenia na 2.

- Od początku marca spadło ok.17 mm. Padało w styczniu i lutym - zaznacza Dereń.

Jak wygląda sytuacja z aktualną wilgotnością gleby w Polsce w warstwie 0-7 cm? fot. IMGW

Tę samą notę wystawił użytkownik o nicku Rolnik Marek ATZ gospodarujący w woj. zachodniopomorskim, w okolicach Kołobrzegu. Twierdzi on dodatkowo, że od początku marca do dnia dzisiejszego spadło zaledwie 5 mm deszczu.

"Mocne 1" - o taką ocenę pokusił się Marcin Kozak z okolic Kocka, w woj. lubelskim.

- Aktualnie jakieś 1,5 miesiąca bez opadu, z tego co się orientuję jest to raczej norma w naszym rejonie - zaznacza Kozak.

Dwóch kolejnych rolników z woj. kujawsko-pomorskiego - Michał Dams oraz Marcin Borowski - aktualnej sytuacji hydrologicznej w regionie wystawili "trójki".

Podobne głosy otrzymaliśmy z woj. mazowieckiego, warmińsko mazurskiego, czy lubuskiego.

Warto przy tym zaznaczyć, że mimo tak złej sytuacji w kraju, są jeszcze rejony, w których sytuacja jest dobra, a nawet bardzo dobra.

"Mocne 7" wystawił m.in. Igor Brzezicki z Dolnego Śląska, a konkretniej z okolic Jeleniej Góry. Jak twierdzi rolnik, w kwietniu spadło prawie 100 l, a w maju 20 l.

Z kolei "dychę" wystawił Rafał Wilk, gospodarujący w woj. podkarpackim, w okolicach Przemyśla.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda na północy woj. podkarpackiego, gdzie od dłuższego czasu nie odnotowano większych opadów deszczu, a rośliny już dzisiaj sygnalizują znaczące niedobory wody - np. zboża zwijają liście w rurkę. Dlatego też aktualną sytuację hydrologiczną oceniamy w tym rejonie na 2,5.

Powyższe przykłady ukazują, że aktualna sytuacja z zasobnością gleb w wodę jest bardzo zróżnicowana, jednak zdecydowanie przeważają zatroskane głosy rolników realnie obawiających się suszy, lub tych, u których susza już wyrządziła spore szkody.

Niestety prognozy pogody nie napawają optymizmem, gdyż w najbliższych dniach nie przewidują opadów deszczu, a jedynie pojawienie się temperatur powyżej 25 st. Celsjusza. Jedno zatem jest pewne, jeśli pogoda nie przyniesie nam tak wyczekiwanych opadów, sytuacja już za chwilę może okazać się dramatyczna.

A jak wygląda aktualna sytuacja hydrologiczna w Waszych gospodarstwach? Dajcie znać w komentarzach!