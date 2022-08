Czy rozbudowany socjal nas zniszczy?

Świadczenia socjalne, dotacje na termomodernizacje domów, dopłaty do nawozów, dopłaty do węgla, kolejne dodatkowe emerytury, program 500+… Wymieniać moglibyśmy bez końca. Do czego może doprowadzić obecnie prowadzona polityka, a do czego już doprowadziła?

Na studiach ekonomicznych profesorowie wielokrotnie tłoczyli nam, głodnym wiedzy studentom do głów, że ideałem współczesnej ekonomii jest kapitalizm oraz szeroko pojęty wolny rynek. Tymczasem nasza gospodarka obiera coraz ostrzejszy kierunek ku… socjalizmowi. Czy może wyjść z tego coś dobrego i dlaczego nie? Kiedyś to było… Im bardziej zagłębiałem się w tematykę kapitalistyczną, tym bardziej mi się ona podobała. Ideologia ta premiowała osoby, które chcą ciężko pracować, aby do czegoś w życiu dojść. Widziałem namacalne przykłady osób, które wyróżniają się pracowitością, a w zamian za to mogą cieszyć się życiem na wyższym poziomie. Wydawało mi się to całkowicie logiczne, dlatego też postanowiłem pójść tą niełatwą drogą, by za jakiś czas móc nieco „wyluzować” i cieszyć się z wieloletnich owoców mojej ciężkiej niekiedy pracy. Żeby było całkowicie jasne, uważam że w rozwiniętym społeczeństwie musi funkcjonować coś na kształt pomocy socjalnej, która wspiera osoby mniej zaradne, pokrzywdzone przez los, niezdolne do pracy z powodów zdrowotnych itd. Problem zaczyna się wtedy, gdy tzw. socjal niebezpiecznie rozlewa się na kolejne grupy społeczne. Na ogół ku uciesze tychże wspieranych przez rząd grup. Jak pokazuje bowiem historia jest to prosty i skuteczny sposób na „kupowanie” głosów kolejnych wyborców. Jak wiemy, do dobrego można się szybko przyzwyczaić, stąd kolejne programy pomocowe są przez dużą część społeczeństwa akceptowane, a nawet chwalone. Wiemy też, że programy te z tych samych powodów są niezwykle trudne do wycofania w późniejszym czasie. Hulaj dusza, piekła nie ma Już od kilku dobrych lat praktycznie nie ma sezonu, w którym nie zostałby wprowadzony nowy program pomocowy, ale przyjrzyjmy się, czym to wszystko skutkuje. Każda tego typu pomoc ma dwojaki skutek: po pierwsze powoduje wprowadzenie na rynek dodatkowych pieniędzy, a po drugie niejako wyzuwa ludzi z chęci do pracy, bo przecież część pieniędzy otrzymują „w gratisie”. Pierwszy skutek w sposób naturalny napędza inflację, a więc osłabia siłę nabywczą pieniądza. Przykład? Bardzo proszę. Jak dobrze wiemy, od kilku lat w kraju funkcjonuje program wapnowania gleb, gdzie rolnik może otrzymać częściowe wsparcie na zakup wapna. Nie kwestionuję konieczności prowadzenia tego zabiegu na polach, wręcz przeciwnie, ale przeanalizujmy, jak w ostatnich trzech latach zmieniła się cena wapna. Należałoby się spodziewać, że w związku ze zwiększonym popytem na wapno (bo większa część rolników skuszona wsparciem zechce je zakupić) jego ceny wzrosną. Ciekawe tylko, jak bardzo. Na podstawie faktury z 2020 r. dowiemy się, że tona wapna odmiany 06A kosztowało wówczas 48 zł netto. Pół roku później za to samo wapno należało zapłacić 75 zł netto, a z kolei tydzień temu 99 zł netto. A teraz wyobraźmy sobie, że program wapnowania nie będzie kontynuowany. Czy wówczas cena wapna spadnie do niespełna 50 zł netto/t? Cytując klasyka: Nie wiem, choć się domyślam. Kolejny przykład: dofinansowanie na termomodernizację domu. Jako ciekawostkę wspomnę, że znane mi są przypadki osób, które zrezygnowały z oficjalnej pracy, by dochód wyliczany przy tym wsparciu był jak najniższy, a tym samym aby beneficjent mógł uzyskać jak najwyższą procentowo dopłatę z budżetu państwa. Osoby te naturalnie pracują, aczkolwiek mniej lub bardziej legalnie. Jakie jeszcze efekty pociąga za sobą taki program? Wzmaga popyt na styropian oraz na wykonanie takiej termomodernizacji. W związku z czym osoby, które zarabiają za dużo, aby ze wsparcia skorzystać są podwójnie stratne – po pierwsze muszą kupić horrendalnie drogi styropian, a następnie zapłacić wygórowane stawki firmie budowlanej za jego położenie. My za kompleksowe ocieplenie 150-200 metrowego domu zapłacimy np. 100 tys. zł, a sąsiad chociażby 30 tys. zł. No i co szanowny panie sąsiedzie? Opłacało się tak harować? Bez pracy nie ma kołaczy. Czy aby na pewno? W stan podwyższonej irytacji wprawia mnie widok często młodych osób, czy nawet małżeństw, które pracą się niejako brzydzą. O ironio osoby te wiodą dostatnie życie, bo jedno, drugie, czy trzecie działanie socjalne generuje na tyle duży przypływ gotówki, że praca zostaje dla „frajerów”. Moim zdaniem takie osobniki w takiej sytuacji powinny niemal przymierać głodem, a dopiero praca winna stopniowo windować jakość życia. My jednak mamy obecnie do czynienia z równaniem do dołu, co może mieć bardzo negatywne skutki. „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”. To mądre przysłowie możemy odnieść do tego, w jaki sposób będą wychowane dzieci urodzone w rodzinach korzystających z rozdmuchanego wsparcia socjalnego. Z resztą spójrzmy również na dzisiejszych nastolatków, czy dwudziestolatków, którzy już są albo za moment będą wchodzić na rynek pracy. Będą oni woleli wypruwać sobie żyły goniąc za wyższą jakością życia, a tym samym wraz ze wzrostem dochodów odprowadzać wyższe podatki do budżetu państwa, czy może zdecydują się na wybór łatwiejszej drogi beneficjentów naszego systemu socjalnego? Powiedzmy sobie jasno, jesteśmy dziś karani za wszelkie przejawy kreatywności, ambicji, czy inwencji twórczej. Tylko czy w taki sposób uda nam się zbudować nowoczesne i silne państwo?

