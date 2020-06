Do skupu z truskawkami i z promilami

Prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie miał kierowca busa, który przywiózł truskawki do skupu owoców.

Do zdarzenia doszło wczoraj w gminie Wąwolnica, w powiecie puławskim (woj. lubelskie). Do firmy skupującej owoce przyjechał plantator, który chciał sprzedać truskawki. Osoby, które zobaczyły go, gdy wysiadł z dostawczego citroena, nabrały podejrzeń, że może być nietrzeźwy. Mężczyzna chwiał się na nogach i miał problem z logicznym wysławianiem.

Świadkowie zadzwonili na numer alarmowy, informując o zdarzeniu. Na miejsce przyjechali policjanci z Nałęczowa. Okazało się, że kierujący citroenem 47-latek z gminy Kurów jest pijany. Badanie alkomatem wykazało, że ma prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie. W dodatku nie posiadał przy sobie prawa jazdy.

Za swoje zachowanie nieodpowiedzialny kierowca odpowie przed sądem. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 2 oraz wysoka grzywna.