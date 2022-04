Dopłaty do nawozów i skupu jabłek formą pomocy dla rolników

Jak powiedział wiceminister, rząd już od początku roku proponował różne formy wsparcia konsumentom i rolnikom. fot. mat. prasowe

Dopłaty do nawozów i do skupu jabłek to ostatnie formy pomocy rządu dla rolników, którzy odczuwają problemy spowodowane wojną w Ukrainie - powiedział we wtorek na posiedzeniu senackiej komisji rolnictwa wiceminister rolnictwa Norbert Kaczmarczyk.

Wiceminister podkreślił, że obie formy pomocy można uznać za pionierskie. Zaznaczył, że Polska jako pierwszy kraj w UE zaproponowała dopłaty do nawozów, a Komisja Europejska ostatecznie wyraziła na to zgodę. Na realizację powyższej pomocy zaplanowane zostały środki w wysokości 3,9 mld zł. Wnioski o dopłatę można składać od 25 kwietnia br. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wysokość dopłaty to 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych oraz 250 zł na 1 ha powierzchni łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych. Limity pomocy przysługuje do 50 hektarów - wyjaśnił Kaczmarczyk. Chodzi tu przede wszystkim o zmniejszenie kosztów produkcji zbóż, co przekłada się na ceny ziarna, mąki, a następnie innych produktów. Będzie też nadzwyczajne wsparcie dla producentów jabłek deserowych, którzy na skutek wprowadzania embarga przez Białoruś na import jabłek nie mogą owoców sprzedać na rynku w odpowiednich cenach. Resort przewiduje pomoc w wysokości 30 groszy do kilograma jabłek skupionego na cele przetwórcze. W sumie planuje się dopłaty do skupu 200 tys. ton jabłek - poinformował wiceminister. Kaczmarczyk zauważył, że problem podwyższonej inflacji zaistniał w polskiej i światowej gospodarce jeszcze przed agresją Rosji na Ukrainę. Jego źródłem było odbicie gospodarcze po szoku spowodowanym pandemią koronawirusa. Na to nałożył się gwałtowny wzrost cen ropy i gazu na rynkach globalnych. Jak powiedział wiceminister, rząd już od początku roku proponował różne formy wsparcia konsumentom i rolnikom. Były one w postaci tarcz antyinflacyjnych np. obniżenia VAT na żywność czy dodatków osłonowych do kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności. Według Kaczmarczyka Polska wprowadza w skali całej Europy jeden z najbardziej rozbudowanych programów walki inflacją. W związku z utrzymującą się wysoką dynamiką cen poważnie analizowane jest przedłużenie obowiązywania tarcz antyinflacyjnych. Obecnie rozwiązania te obowiązują do końca lipca br. Do działań antyinflacyjnych można też zaliczyć obniżenie akcyzy na paliwo czy zwiększenie zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze - dodał. Formą pomocy dla rolników jest też wprowadzenie dopłat dla producentów świń utrzymujących lochy. Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 400 mln zł. Do 14 kwietnia br. wydano 18,7 tys. decyzji przyznających pomoc na kwotę ponad 271 mln zł - poinformował wiceminister. Z informacji przekazanej przez ministerstwo rolnictwa wynika, że na rynkach rolnych, zwłaszcza od końca lutego br., obserwuje się ciągły wzrost cen produktów rolnych, które w większości osiągają poziomy dotąd nienotowane w historii. Sytuacja ta dotyczy m.in. zbóż, gdzie od przełomu lutego i marca nastąpił ponad 30-proc. wzrost cen. Średnia cena pszenicy konsumpcyjnej wzrosła z około 1260 zł/tonę do aktualnie około 1655 zł/tonę (tj. o ponad 30 proc.). Średnia cena zakupu świń rzeźnych osiąga aktualnie najwyższe wartości w historii na poziomie około 6,74 zł/kg (wg wagi żywej), był to wzrost o ponad 60 proc. w stosunku do ceny z końca lutego br. Ceny zakupu bydła rosną systematycznie w zasadzie już od roku, jednak i w tym przypadku w ciągu półtora miesiąca ich ceny wzrosły średnio o około 16 proc. do wartości 11,30 zł/kg (wg wagi żywej). Natomiast w stosunku do ubiegłego roku ceny wzrosły o 60 proc. W skupie drobiu, w tym m.in. kurcząt typu brojler, wzrost cen obserwuje się już od listopada 2021 r. Natomiast od końca lutego br. średnia cena zakupu brojlerów kurzych wzrosła o około 30 proc. do poziomu 5,99 zł/kg, również najwyższego w historii. W odniesieniu do jaj spożywczych ich cena w ciągu ostatnich niespełna dwóch miesięcy wzrosła o ponad 45 proc. i wyniosła 57,8 zł/100 sztuk (średnia dla kategorii "L" i "M" - chów klatkowy). Zdaniem resortu obserwowany w bieżącym roku wzrost cen produktów rolnych w pewnej części rekompensuje rolnikom podwyższone koszty produkcji.

