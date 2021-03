Dostawca parówek do Orlenu powiązany z Danielem Obajtkiem?

Niewielka firma Wędzonka z rodzinnych Myślenic Daniela Obajtka dostarcza parówki do stacji Orlenu. Pełnomocnik spółki jest powiązana z prezesem paliwowego koncernu -

Niewielka Wędzonka z Myślenic jest jednym z czterech dostawców parówek dla stacji Orlenu. Pozostali to Animex, Zakłady Mięsne Silesia i Zakłady Mięsne Stanisławów.

Skąd w tym gronie niewielka firma rodzinna z kapitałem zakładowym wysokości 50 tysięcy złotych?

Jak ustalił TVN 24, pełnomocnikiem zarządu Wędzonki od stycznia 2020 r. jest Joanna Górka-Firek, która jednocześnie zasiada w radzie nadzorczej spółki Orlen Paliwa i jest zatrudniona w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Myślenicka siedziba ARiMR

Co więcej, w czasach, gdy agencji szefował Obajtek ARiMR przeniosła jeden z oddziałów do Myślenic i wynajęła na siedzibę budynek od męża Górki-Firek. Co więcej działka, na której stoi należący do Firka budynek, jest położona przy ul. Słowackiego 100A i sąsiaduje z siedzibą firmy "Wędzonka", większym budynkiem ze sklepem firmowym i restauracją pod adresem Słowackiego 100.