Drogowy konwój z wiatrakami zatrzymany

Na trasie S3 koło Gorzowa Wielkopolskiego inspektorzy transportu drogowego zatrzymali 8 tirów, wiozących elementy turbin wiatrowych.

Kolumna 8 tirów ciągnących platformy z gigantycznymi elementami wiatraków podążała nocą trasą S3 w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego. Jak się okazało, ciężarówki należały do przewoźnika z Niemiec, a części składowe turbin załadowano na nie w Głogowie. Kolumna tirów zmierzała na budowaną farmę wiatrową na Mazurach, ale lubuscy inspektorzy transportu drogowego zatrzymali konwój.

W toku kontroli okazało się bowiem, że największe zestawy z ładunkiem miały blisko 50 metrów długości, prawie 4 metry szerokości i ok. 4,5 metra wysokości. Kierowcy nie posiadali zaś właściwych dokumentów przewozowych i zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. Okazali do kontroli zezwolenia kategorii VII na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach publicznych, ale były to zezwolenia wydane na inne podmioty, niż te, które rzeczywiście wykonywały transport. Pojazdy pilotujące kolumnę nie zostały zaś odpowiednio oznakowane.

Jak czytamy w komunikacie na stronie Generalne Inspekcji Transportu Drogowego, przewoźnicy naruszyli również przepisy chroniące krajowy rynek transportowy, ponieważ wykonywali transport towarów między dwoma miejscowościami na terenie Polski, z użyciem pojazdów zarejestrowanych w innym kraju. Przy okazji niszczyli infrastrukturę drogową. Inspektorzy zdecydowali więc, że 8 zestawów, którymi wykonywano niezgodny z unijnymi przepisami przewóz kabotażowy, nie pojedzie dalej.

Wobec przewoźników będą wszczęte postępowania administracyjne. Inspektorzy stwierdzili naruszenia na łączną kwotę ok. 300 tys. zł. Z uwagi na ograniczenia ustawowe ostateczna wysokość kar będzie jednak niższa.