Dwa wypadki w jeden dzień w jednym gospodarstwie

Rankiem byk poturbował gospodarza, a kilka godzin później później traktor przygniótł jego zięcia.

Do dwóch poważnych wypadków doszło w miniony piątek w pewnym gospodarstwie w Kątach w gminie Nowy Żmigród, w woj. podkarpackim – poinformował regionalny portal jaslo.naszemiasto.pl. Ich ofiarami padli dwa mężczyźni – gospodarz i jego zięć.



Ratownicy po raz pierwszy interweniowali około godz. 10, gdy starszy mężczyzna został zaatakowany i mocno poturbowany przez byka, pasącego się za miedza u sąsiada. Obrażenia rolnika były na tyle poważne, że na miejsce zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszkodowany gospodarz trafił do szpitala w Krośnie.



Po godz. 16 ratownicy kolejny raz musieli zjawić się w Kątach. Tym razem poszkodowany został zięć rolnika poturbowanego wcześniej przez byka. Jak donosi lokalny serwis, młody mężczyzna w nieustalonych okolicznościach został przygnieciony przez ciągnik rolniczy.

Wiadomo, że kierował on ursusem z przyczepą, który na wzniesieniu polnej drogi wywrócił się. Spod pojazdu wydobyli go świadkowie zdarzenia. Pogotowie zabrało poszkodowanego w ciężkim stanie do szpitala w Jaśle.