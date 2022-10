Do potrącenia doszło po zmroku na moście, Foto: PSP Konin

Dwoje pieszych zostało rannych, wskutek potrącenia przez przyczepę za ciągnikiem.

Wypadek wydarzył się w miejscowości Lutnia, w gminie Kramsk, w Wielkopolsce. Jadący wieczorem traktor z dużą przyczepą, potrącił dwoje nastolatków - donosi portal lm.pl.

Wiadomo, że do zdarzenia doszło na betonowym moście. Ciągnikiem kierował 25-letni mężczyzna. Poszkodowani to para 16-latków. Oodnieśli na tyle poważne obrażenie, że zostali przewiezieni do szpitala w Koninie.

Na miejscu zdarzenia pracowali strażacy z PSP Konin, OSP Kramsk, OSP Wola Podłężna i OSP Grąblin. Policja bada przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.