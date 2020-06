Dwie osoby zginęły w wyniku wybuchu gazu w domu na Lubelszczyźnie

Służby ratunkowe zakończyły poszukiwania dwóch osób, które znalazły się pod gruzami wskutek wybuchu gazu w domu jednorodzinnym w Chodlu (woj. lubelskie).

Do eksplozji gazu doszło wczoraj po godz. 15 . W budynku przebywała 5-osobowa, dwupokoleniowa rodzina. Strażacy ewakuowali z wnętrza zawalonego budynku trzy osoby: 15-letnią dziewczynkę, 82-letnią kobietę oraz 54-letniego mężczyznę. Strażacy przez wiele godzin poszukiwali jednak 87-letniego mężczyzny i 47-letniej kobiety.



Do akcji ratowniczej zaangażowano stu strażaków, w tym specjalistyczne grypy z Warszawy i Chełma. Strażacy musieli ręcznie odwalać gruz i rozcinać metalowe zbrojenia budynku. Wykorzystano również kamery termowizyjne i psy tropiące. Jak donosi Polsat News, około północy ratownicy dotarli do dwóch ciał poszukiwanych osób.



Na miejsce tragedii przybył wczoraj wojewoda lubelski Lech Sprawka, który zapewnił o udzieleniu poszkodowanej rodzinie wszelkiej możliwej pomocy. Dwie ewakuowane z zawalonego budynku osoby trafiły do szpitala. 15-letnia dziewczynka nie odniosła obrażeń i zajęli się nią krewni.



Jak podaje Kurier Lubelski, do domu, gdzie doszło do wybuchu był doprowadzony gaz z sieci, ale starsze pokolenie wciąż korzystało z butli gazowej do przygotowywania posiłków. To prawdopodobnie ona eksplodowała.