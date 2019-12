Dwóch kierowców rannych po zderzeniach z ciągnikami rolniczymi

Do dwóch groźnych wypadków z udziałem ciągników i samochodów osobowych doszło w okolicach Tarnobrzega. Ucierpieli kierowcy aut.

O zdarzeniach poinformował portal Echo Dnia. Wczoraj po godzinie 10.00 samochód osobowy zderzył się z ciągnikiem rolniczym, ciągnącym przyczepę do transportu balotów, na drodze w Wydrzy, w gminie Grębów (woj. podkarpackie). W efekcie auto zostało kompletnie rozbite a przyczepa wylądowała w przydrożnym rowie.

W następstwie zdarzenia kierowca samochodu został uwięziony we wraku pojazdu. Strażacy uwolnili go przy pomocy specjalistycznych narzędzi. Mężczyzna odniósł obrażenia ręki i kręgosłupa. Został przetransportowany do szpitala. Usuwanie skutków wypadku trwało około dwie godziny.Przyczyn wypadku nie podano.

Kierowca auta ucierpiał również w wypadku, który miał miejsce w miniony poniedziałek rano w Stalach koło Tarnobrzega. Jak podało Echo Dnia, 71-letni traktorzysta skręcał w lewo i nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu kierowcy osobowej mazdy. Kierowca auta usiłował wyminąć traktor, lecz zawadził o niego i wpadł do rowu. 47-letni kierowca mazdy z obrażeniami ciała trafił do tarnobrzeskiego szpitala. Uczestnicy wypadku byli trzeźwi.

W obydwu przypadkach policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu wyjaśniają okoliczności i przyczyny zdarzeń.