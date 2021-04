Dzieci bawiły się zapalniczką – spłonęła hala ze słomą i maszynami

Pożar w hali tartacznej w Niedoradzu w woj. lubuskim wywołały prawdopodobnie dzieci, które bawiły się tam ogniem.

Hala byłego tartaku w Niedoradzu, w gminie Otyń, koło Nowej Soli (woj. lubuskie) spłonęła doszczętnie 25 kwietnia br. Ogień pojawił się około godz. 19 i błyskawicznie ogarnął cały obiekt. W budynku magazynowane były bele słomy i garażowane maszyny rolnicze. Z żywiołem walczyło 19 zastępów straży pożarnej, również spoza powiatu nowosolskiego.



Pożar ugaszono po pięciogodzinnej akcji, ale dogaszanie pogorzeliska trwało do rana dnia następnego. Hala spłonęła niemal doszczętnie. Właściciel oszacował straty na pół miliona złotych. Strażacy podejrzewali, że na miejscu doszło do podpalenia.



Policjanci jeszcze w trakcie akcji gaśniczej ustalili, że na miejscu widziana była grupka dzieci, które uciekły gdy wybuchł pożar. Okazało się, że to właśnie one weszły do hali, gdzie bawiły się zapalniczką. Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli, sprawa została przekazana do sądu rodzinnego i nieletnich, który zajmie się ustaleniem przebiegu zdarzenia.