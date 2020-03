Dziecko wpadło do studni, uratowała je rodzina

3-letni chłopiec wpadł do studni w jednym z gospodarstw pod Ostrowem Wielkopolskim. Okoliczności bada policja.

O dzisiejszym zdarzeniu we wsi Łąkociny w gminie Ostrów Wielkopolski poinformował Polsat News. Na wezwanie o pomoc do akcji wyruszyło pięć zastępów straży pożarnej, policja i pogotowie. Zanim jednak na miejsce dotarli ratownicy, chłopczyka wyciągnęli z wody członkowie rodziny.



Jak poinformowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp., do zdarzenia doszło około godz. 15. Trzylatek w nieznanych okolicznościach wpadł do studni, w której woda była głęboka na 5 metrów.



Bliscy natychmiast usiłowali dostać się do jej wnętrza przy pomocy drabiny, ale ta okazała się nie sięgać dna. Z pomocą pospieszyli jednak sąsiedzi z dłuższa drabiną i dziecko udało się wydostać na zewnątrz.



Jak donoszą strażacy, chłopczyk był przytomny. Karetka przetransportowała jednak malca do ostrowskiego szpitala, by poddać go rutynowym badaniom.



Czynności wyjaśniające w tej sprawie prowadzi ostrowska policja.