Ekologia i biznes mogą iść w parze

Zaczynali, gdy mało kto w Polsce wiedział, co oznacza termin "rolnictwo ekologiczne". Dziś firmy Bio-Babalscy i Biofood z woj. kujawsko-pomorskiego to już legendy, ikony rolnictwa ekologicznego i produkcji zdrowej żywności. Ich produkty można znaleźć w każdym szanującym się sklepie ze zdrową żywnością.

Nie strzegą zazdrośnie tajemnic sukcesu i chętnie dzielą się wiedzą, propagując alternatywne podejście do rolnictwa i produkcji żywności. Na ich doświadczeniach rolnicy w całym kraju zbudowali już setki nowych gospodarstw i uruchomili dziesiątki przetwórni.

PREKURSORZY Z POKRZYDOWA

Mieczysław Babalski już w latach 80. XX w. zainteresował się rolnictwem określanym wówczas mianem "biodynamicznego". Jak mówi, to było właśnie takie rolnictwo, jakie pamiętał z dzieciństwa i jakiego uczyli go dziadkowie - podchodzenia z szacunkiem do ziemi i hodowanych zwierząt. Chciał wrócić do tych korzeni, lecz w Polsce nie miał gdzie się tego nauczyć. Za namową zaprzyjaźnionych naukowców postanowił wiedzy i doświadczenia zaczerpnąć w Szwajcarii, gdzie te tradycje były wciąż żywe i przeżywały renesans. Na paszport Mieczysław Babalski musiał czekać 3 lata, ale dziś cieszy się, że nie zrezygnował. Wrócił i razem z żoną Aleksandrą na swoich 8 ha rozpoczął przygodę z rolnictwem ekologicznym, wracając do uprawy starych i zapomnianych odmian zbóż. Materiał siewny zdobył dzięki Bankowi Genów w Radzikowie pod Warszawą. Próbował też sił w produkcji serów, której nauczył się w trakcie praktyki za granicą.

Niestety, okazało się, że smaku alpejskich serów nie da się powtórzyć na nizinach Pojezierza Brodnickiego - nie ta roślinność, nie ten mikroklimat. Nasz bohater miał jednak w zanadrzu inny pomysł na biznes - makaron razowy. Po 30 latach to wciąż sztandarowy produkt w ofercie firmy. Produkcję uruchomił w 1990 r. - najpierw w swoim gospodarstwie, a od 2000 r. w zakupionych za wszystkie oszczędności budynkach po zrujnowanym SKR w Pokrzydowie. Asortyment stopniowo się powiększał i przybywało rolników, którzy przekonali się do uprawy zbóż na potrzeby wytwórni. Dzisiaj do firmy "Bio-Babalscy" zboża dostarcza już 100 rolników z certyfikatami producentów ekologicznych. Uprawiają oni pierwotne, stare odmiany takich zbóż, jak: pszenica orkiszowa, pszenica płaskurka, samopsza, ale również owies, żyto, jęczmień i grykę, bez użycia nawozów sztucznych i wszelkich środków chemicznych. Z tych surowców w wytwórni Babalskich powstaje kilkanaście rodzajów mąki i kaszy, rozmaite płatki zbożowe, 19 rodzajów makaronu, kawy zbożowe i otręby. Dumą właściciela firmy jest zaś sad wypełniony 80 odmianami drzew owocowych, głównie jabłoni, których ze świeca szukać w jakimkolwiek innym sadzie. Suszone owoce na świąteczne kompoty to kolejna i naprawdę wyjątkowa specjalność firmy.

Przetwórnia skupuje już 1000 t ziarna rocznie, a zapotrzebowanie na jej produkty często przewyższa możliwości zakładu. O dziwo, właściciele nigdy nie korzystali z unijnego wsparcia, opierając się głównie na własnych środkach. Ostatnie inwestycje to panele fotowoltaiczne zainstalowane na dachach budynków produkcyjnych, które sprawiły, że rolnicy płacą o 1000 zł niższe rachunki za energię elektryczną. Wkrótce zakończy się też budowa nowego budynku, gdzie zostaną przeniesione młyny. Inwestycję udało się w całości sfinansować z przychodów, które generuje sklep internetowy stworzony i zarządzany przez syna właścicieli - Filipa. Obecnie przez Internet sprzedawane bywa nawet 70 procent bieżącej produkcji. - Taka forma sprzedaży to wielka szansa i przyszłość gospodarstw ekologicznych - mówi z przekonaniem nasz rozmówca.

Firma Bio-Babalscy osiąga obecnie obroty roczne na poziomie ok. 2 mln zł i co roku notuje zwyżkę rzędu 10-20 proc.

DWA POKOLENIA Z CIECHOCINA

Biofood to również firma rodzinna, założona 25 lat temu w Ciechocinie koło Golubia-Dobrzynia przez Romana Świniarskiego. Pomysłodawca zrezygnował z produkcji trzody, a chlewnie i magazyny zaadaptował na przetwórstwo spożywcze. Specjalizuje się w produkcji ekologicznych soków i przetworów owocowo-warzywnych, w tym kiszonek. Dziś zarządzanie przetwórnią spoczywa już na barkach kolejnego pokolenia - syna Emila i jego żony Magdaleny. Trzej pozostali bracia zajęli się rolnictwem ekologicznym i odpowiadają w głównej mierze za dostawy surowców do rodzinnej wytwórni. Rolnicy uprawiają warzywa i owoce na 100 ha.

Firma na stałe kooperuje jeszcze z 25 certyfikowanymi gospodarstwami ekologicznymi, w zakresie zaopatrzenia w produkty. 95 proc. surowców pochodzi z polskich upraw, a 80 proc. z regionu kujawsko-pomorskiego. Z importu pochodzą jedynie komponenty z owoców, które w naszym kraju nie występują. W skali roku skupuje 500 t buraka, marchewki, brokułów, selera, kapusty. Powstają z nich atestowane w pełni ekologiczne soki, musy, przeciery i kiszonki klasy premium, a więc najwyższej jakości.

Przebojem firmy okazały się soki z kiszonych warzyw i owoców, które Świniarscy zamierzają eksportować nawet do krajów azjatyckich: Chin i Japonii. Ostatni zaś hit to musy owocowe dla dzieci, z którymi producenci chcieliby wejść także do polskich szkół. Produkty z Ciechocina są już obecne w kraju na półkach nawet dużych sieci handlowych, tj. Rossman, Auchan, Carrefour. Eksportowane są również do Francji, Kanady, Czech, Słowacji.

Firma notuje minimum 10-procentowy wzrost rok do roku, a jej obroty to 6 mln zł rocznie. Rolnicy-przedsiębiorcy śmiało inwestują w rozwój, sięgając również po wsparcie w ramach PROW. Ostatnie przedsięwzięcie to zakup linii do produkcji musów i przecierów za 1,5 mln zł.