Europosłowie apelują o nadzwyczajne środki w ramach wsparcia obszarów wiejskich

Grupa dwudziestu czterech europosłów wystosowała list do Komisarza ds. Rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, w którym apeluje o zmianę rozporządzenia ws. wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, tak by umożliwić państwom członkowskim uruchomienie środków na przeciwdziałanie skutkom COVID-19.

14 kwietnia 2020 r. grupa dwudziestu czterech europosłów należący do EKR podpisała się pod listem do Komisarza ds. Rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, w którym apeluje o zmianę rozporządzenia ws. wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. Chodzi o to, by umożliwić państwom członkowskim wprowadzenie do swoich planów rozwoju obszarów wiejskich dodatkowy, ukierunkowany środek przeciwdziałania skutkom COVID-19 - czytamy na stronie Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Europosłowie apelują w liście:„Musimy uruchomić wszystkie możliwe narzędzia, aby pomóc rolnikom, przetwórcom i pracownikom rolno-spożywczym w poradzeniu sobie z kryzysem.” Proponują, aby wprowadzić do rozporządzenia nowy artykuł: „Odzyskiwanie potencjału produkcji i przetwórstwa rolnego dotkniętych skutkami pandemii COVID-19, w tym działania zapobiegawcze”.

Jak wyjaśnia KRIR, taki nowy środek wsparcia pozwoliłby na przekierowanie niewykorzystanych w obecnym okresie programowania funduszy z drugiego filara (rozwój obszarów wiejskich) na nowe działania oraz pokrycie kosztów poniesionych w celu stabilizacji sektora, tj. koszty poniesione na przechowywanie produktów oraz wynikające ze strat związanych z utratą dochodu, obniżką cen i ograniczeniem lub zakłóceniem działalności, koszty poniesione na dodatkową logistykę związaną z wyznaczaniem alternatywnych sposobów przechowywania i przetwarzania niewykorzystanych produktów, ochronę pracowników i utrzymanie funkcjonowania rocznego cyklu produkcji (dezynfekcja, wyposażenie ochronne, narzędzia pracy zdalnej).