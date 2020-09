Fabryka papierosów na kurzej fermie

Policjanci i funkcjonariusze KAS zlikwidowali nielegalną wytwórnię wyrobów tytoniowych, ukrytą w pewnym gospodarstwie pod Olsztynem. Działała na dawnej kurzej fermie.

Ponad 15 milionów gotowych papierosów, 88 ton tytoniu i 23 tony suszu tytoniowego zabezpieczyli w gospodarstwie pod Olsztynem w woj. warmińsko-mazurskim policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, wspierani przez policyjnych kontrterrorystów i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. Ponadto, jak czytamy w policyjnym komunikacie, zlikwidowano nielegalną linię produkcyjną, której wydajność odpowiadała legalnej fabryce papierosów. Na miejscu zatrzymanych zostało 11 osób.

Policjanci ustalili, że na terenie gospodarstwa rolnego pod Olsztynem, w którym wcześniej funkcjonowała ferma drobiu, powstała bardzo wydajna linia produkcyjna służąca do produkcji papierosów. Organizatorzy procederu zadbali, by utrzymać go w tajemnicy. "Lokalizacja wybrana przez organizatorów tej działalności nie była przypadkowa. Znajdował się tam kompleks budynków, położony na trudno dostępnym terenie, otoczony polami uprawnymi i bagnami. Zewnętrzny wygląd budynków oraz ich bezpośrednie otoczenie w żaden sposób nie wskazywały na to, co działo się wewnątrz." - piszą policjanci.

Zatrudnieni w nielegalnej fabryce pracownicy nie opuszczali terenu gospodarstwa. Wewnątrz budynku urządzono dla nich pokoje i zaplecze socjalne. Szefowie dostarczali im żywność i inne produkty, niezbędne do życia. A gdyby nawet wyszli na zewnątrz, to i tak nie znali topografii terenu, ani nawet lokalizacji fabryki, do której przywieźli ich pracodawcy.

Kompleks budynków był objęty monitoringiem wizyjnym, a budynek w którym odbywała się nielegalna produkcja, był wyciszony od wewnątrz. Zainstalowane maszyny miały niezależne źródło zasilania, by działalność nie zwróciła niczyjej uwagi. Nawet odpady i śmieci były wywożone daleko poza granice powiatu.

"Wejście funkcjonariuszy na teren posesji zupełnie zaskoczyło przebywające tam osoby. Zatrzymanych na miejscu zostało 7 obywateli Mołdawii i 4 Polaków. W trakcie przeszukania zabezpieczona została linia produkcyjna papierosów, której elementy - według wstępnej oceny śledczych - mogły być warte łącznie ponad 3 miliony złotych. Ponadto policjanci, którym wsparcia w tym zakresie udzielili funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, w fabryce oraz dodatkowym magazynie w powiecie ostródzkim, zabezpieczyli ponad 15 milionów gotowych papierosów, 88 ton tytoniu, 23 tony suszu tytoniowego oraz półprodukty służące do produkcji papierosów, a także równowartość około 220 tys. złotych w różnych walutach. Ta nielegalna działalność spowodowała uszczuplenie Skarbu Państwa o kwotę około 100 000 000 złotych." - informuje Policja.

Wśród zatrzymanych są 42-latek i 47-latek - dwaj organizatorzy procederu. Sąd na wniosek Prokuratora Okręgowego w Olsztynie zastosował wobec nich 3-miesięczny areszt tymczasowy. Usłyszeli oni m.in. zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nielegalnego przewożenia i produkcji wyrobów akcyzowych. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.