Faworki z piwem i pączki serowe - nasze sprawdzone przepisy na Tłusty Czwartek

Tłusty Czwartek przed nami. Kto jeszcze nie zdążył upiec, zamówić czy kupić odpowiednich na tę okazję smakołyków, nie jest na straconej pozycji. Proponujemy proste i szybkie do wykonania przepisy na faworki z piwem i pączki serowe.

Najlepszy przepis na pączki i faworki zna niewątpliwie każda gospodyni. Często są to przepisy sprawdzone, rodowe, przechodzące z pokolenia na pokolenie, pracochłonne, zachwycające i niezawodne. Tradycyjne, lukrowane pączki nadziewane różą lub marmoladą przygotowujemy z ciasta drożdżowego z dodatkiem spirytusu, żeby delikatne ciasto drożdżowe nie wchłonęło zbyt dużo tłuszczu. Ciasto przygotowujemy odpowiednio wcześniej, zagniatamy kilkakrotnie i za każdym razem pozwalamy mu wyrosnąć. Im lepiej wyrobione, wyrośnięte i napowietrzone ciasto, tym delikatniejsze i bardziej pulchne pączki usmażymy. Do realizacji tradycyjnego przepisu potrzebny jest przede wszystkim czas. Jeśli komuś w tym roku zabrakło właśnie tego ostatniego składnika, polecamy nasze propozycje na pączki i faworki ostatniej szansy – proste, szybkie, ale równie smakowite.

Ciasto na serowe pączki i faworki z piwem wystarczy tylko zagnieść i już można brać się do smażenia. W każdym przypadku potrzeba nam sporo oleju i głębokiego naczynia, w którym będziemy smażyć w głębokim tłuszczu. Najlepiej, jeśli będzie to głęboka patelnia, a nie garnek. Faworki i pączki muszą pływać w tłuszczu i nie mogą dotykać dna naczynia, ale ponieważ będą niewielkie, nie potrzebują pod sobą 10-centymetrowej warstwy oleju. Dobrze też, jeśli będziemy mieli do nich łatwy dostęp i większą powierzchnię, na której można od razu usmażyć konkretną partię ciasta.

Druga istotna sprawa to odpowiednia organizacja pracy. Przy smażeniu tłustoczwartkowych przysmaków przyda się kilka osób. Pierwsza osoba wałkuje ciasto, wykrawa odpowiednie kształty i wkłada ciastka na patelnię, druga pilnuje temperatury tłuszczu, przewraca wypieki w odpowiednim momencie, aby się nie przypaliły, i zdejmuje je z patelni. To ważne zadanie, ponieważ tłuszcz nie może być za zimny (wtedy ciasto nie usmaży się, długo pozostanie blade i wchłonie za dużo tłuszczu) ani też za gorący (wypieki za szybko łapią kolor i przypalają się). Dobry jest wtedy, gdy po wrzuceniu na rozgrzany olej kawałka surowego ciasta olej zaczyna bulgotać, a ciasto nabiera wolno, choć zdecydowanie brązowego koloru. Kiedy wypieki są z jednej strony dobrze przyrumienione, przekładamy je na drugą stronę, co najlepiej zrobić za pomocą długich widelców lub patyczków do szaszłyków. Gotowe pączki i faworki przez chwilę odsączamy na papierowym ręczniku, żeby pozbyły się nadmiaru tłuszczu – i tu potrzebna jest trzecia osoba, która przełoży je z ręcznika do dużej miski lub garnka i posypie cukrem pudrem. Jeśli chcemy pączki polukrować, czekamy, aż ostygną i polewamy lukrem przygotowanym z cukru pudru zmieszanego z wodą lub sokiem z cytryny.

Praca zespołowa to nie tylko konieczność, ale również dobra zabawa dla całej rodziny.

Najlepsze faworki teściowej – z piwem

Fot. Shutterstock

1 szklanka żółtek (ok. 12)

1 szklanka piwa

mąki tyle, ile wchłoną płyny (zwykle będzie to ok. 0,5-0,8 kg)

szczypta soli

olej do smażenia i cukier puder do posypania

Ze wszystkich składników zagniatamy ciasto. Powinno być dość twarde i nie kleić się – tak, aby dało się je łatwo wałkować. Odkrawamy ciasto po kawałku i dość cienko wałkujemy, a następnie kroimy na paski o szerokości ok. 4 cm i długości 15 cm. Pośrodku robimy nacięcie i wywijamy jeden brzeg na drugą stronę. Smażymy z obu stron, w głębokim tłuszczu, na złoto. Przekładamy na papierowy ręcznik, aby odsączyć tłuszcz, przekładamy do większego naczynia i posypujemy cukrem pudrem.

Pośrodku robimy nacięcie i wywijamy jeden brzeg na drugą stronę, fot. Shutterstock

Pączki serowe

Fot. Shutterstock

0,5 kg mielonego twarogu

5 jajek

600 g mąki

3 łyżki cukru pudru

1 łyżeczka sody oczyszczonej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

olej do smażenia i lukier (cukier lub cukier puder do posypania)

Ze wszystkich składników zagniatamy ciasto – dość grubo wałkujemy, podsypując mąką, aby nie się nie kleiło. Za pomocą kieliszka albo małej szklaneczki wykrawamy kółeczka. Smażymy zarówno kółeczka, z których urosną pączki, jak i okrawki, z których powstają niezwykłe, fantazyjne formy. Te ostatnie są szczególnie lubiane przez dzieci, które bawi nie tylko jedzenia, ale przede wszystkim nazywanie dziwnych kształtów. Po odsączeniu pączki lukrujemy lub posypujemy cukrem pudrem.