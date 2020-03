GIW podał wytyczne dla rolników poddanych kwarantannie

Główny Inspektorat Weterynarii podał dokładne informacje dla rolników poddanych kwarantannie domowej w związku z pandemią koronawirusa. Zobacz koniecznie!

Jeśli odbywasz kwarantannę w domu to oznacza, że jesteś zdrowy, a miałeś kontakt z osobą chorą lub właśnie wróciłeś z zagranicy.

Bezwzględnie stosuj się do poniższych zaleceń przez okres 14 dni:

- Nie opuszczaj terenu swojego gospodarstwa, możesz zajmować się inwentarzem na jego terenie. Według dostępnej wiedzy choroba nie przenosi się z człowieka na zwierzęta gospodarskie oraz zwierzęta domowe - psy i koty.

- Nie wychodź do sklepu.

- Nie spotykaj się z innymi osobami i nie zapraszaj ludzi do domu.

- Jeśli mieszkasz z rodziną w miarę możliwości ogranicz z nimi kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący min. 2 metry.

- Używaj oddzielnych naczyń niż pozostałe osoby przebywające w mieszkaniu.

- Jeśli masz możliwość korzystaj z osobnej łazienki/toalety niż pozostali domownicy, jeśli nie masz takiej możliwości po skorzystaniu z toalety/łazienki zdezynfekuj ją dostępnym środkiem czystości.

- Wietrz mieszkanie kilka razy dziennie.

- Zachowaj zasady higieny.

- Często myj ręce i dezynfekuj powierzchnie dotykowe takie jak: blaty, klamki, ekrany telefonów.

- Mierz temperaturę ciała min. 2 razy dziennie i zapisuj wyniki pomiarów.

- W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefoniczne z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny najbliższego szpitala, unikając transportu publicznego (jeśli to możliwe swoim samochodem).

- Udzielaj informacji o swoim stanie zdrowia dzwoniącym do ciebie pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

- W weryfikacji przestrzegania kwarantanny pomagają funkcjonariusze policji - mogą ciebie odwiedzić w czasie kwarantanny.

- Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi grzywna w wysokości 5000 zł.

- W przypadku potrzeby kontaktu z lekarzem skorzystaj z teleporady (dzwoń do swojego lekarza poradni zdrowia). Lekarz może wystawić ci e-receptę i e-zwolnienie. Lista placówek POZ udzielających teleporad w Twojej okolicy jest dostępna na stronie NFZ: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/teleporady-dotyczace-koronawirusa-w-przychodniach,7621.html. Więcej o e-zdrowiu na pacjent.gov.pl

Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Infolinia NFZ 800 190 590.

Źródło: GIW