Na 50 mln zł wyceniono ziemię, maszyny i zabudowania gospodarstwa Wyszkowo w powiecie braniewskim, w woj. warmińsko-mazurskim. Właśnie jest do kupienia.

Zarządzająca spółkami z branży rolnej firma Brown & Co opublikowała ofertę sprzedaży wielkiego gospodarstwa na Warmii. Farma Wyszkowo w powiecie braniewskim to 1166 hektarów gruntów rolnych, na których uprawiany jest rzepak, pszenica i owies. Właściciele oprócz tego oferują w pakiecie zabudowania, wyposażenie farmy i kompletny park maszynowy. Całość można nabyć za bagatela – 50 milionów złotych.

Grunty rolne III klasy

Jak informuje Monika Banasiak z firmy Brown & Co, grunty stanowią zwarty kompleks 19 działek, których gleby w 51 procentach należą do III klasy bonitacyjnej. Ich właścicielami są obecnie dwie spółki polskie, pod zarządem brytyjskiej spółki-matki, oraz jedna osoba fizyczna. Podany w ofercie areał to w większości własność - 1104 ha. Oprócz tego jest 60 ha ziemi dzierżawionej od KOWR i 2 ha dzierżaw od Lasów Państwowych. 1025 ha znajduje się obecnie pod uprawami. Grunty są zmeliorowane i utrzymane w bardzo dobrej kulturze rolnej. W 2021 r. plony pszenicy ozimej osiągały tam 7,2 t/ha.

W ofercie sprzedaż budynków, maszyn i silosów

Oferta dotyczy również sprzedaży 21 budynków i obiektów, a także 49 maszyn i urządzeń, wykorzystywanych dotąd na farmie. Na liście zabudowań są m.in. 24 silosy i 4 magazyny płaskie do przechowywania ziarna, warsztaty, hale garażowe, własne stacja transformatorowa i ujęcie wody oraz waga do 50 ton. Na liście maszyn i urządzeń znajdziemy m.in. kombajn, 4 ciągniki rolnicze, ładowarki, przyczepy, samojezdny opryskiwacz, siewniki, kultywatory, rozrzutnik obornika, rozsiewacz nawozów, a także koparkę gąsiennicową, cysterny na wodę i stacje tankowania paliwa.

Jak wyjaśnia przedstawicielka firmy Brown & Co., właścicieli farmy interesuje wyłącznie sprzedaż całości. W grę wchodzi więc przede wszystkim wykup 100% akcji polskich spółek. Osobno do rozliczenia jest produkcja w toku. Gdyby jednak znalazło się kilku rolników indywidualnych i porozumieli się w kwestii nabycia całości - ten wariant również będzie brany pod rozwagę.

- Gospodarstwo zostało wystawione na sprzedaż trzy tygodnie temu, a zainteresowanie jest ogromne. Wolę obejrzenia gospodarstwa wyrażają inwestorzy zagraniczni, ale także polscy i dodać trzeba, że liczba zainteresowanych z kraju jest zdecydowanie wyższa – mówi Monika Banasiak z firmy Brown & Co.

W ubiegłym roku ta sama brytyjska firma zajmowała się sprzedażą 495 ha gruntów rolnych na Żuławach, 50 km na południe od Gdańska.