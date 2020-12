Gospodarz zranił się piłą mechaniczną

Policja eskortował do szpitala rolnika, który doznał obrażeń, pracując w gospodarstwie piłą spalinową.

Funkcjonariusze z wydziału ruchu drogowego wrocławskiej komendy pomogli w przetransportowaniu do szpitala mężczyzny, który zranił się piłą spalinową przy cięciu drewna.

"Mieszkaniec powiatu wrocławskiego został poszkodowany podczas pracy na swoim gospodarstwie i syn postanowił zawieźć go do najbliższej placówki medycznej. Niestety, panowały godziny szczytu i przejazd ulicami dolnośląskiej stolicy był mocno utrudniony" - relacjonuje Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu.

Syn, obawiając się o życie ojca, zadzwonił po pomoc i Dyspozytor Centrum Powiadamiania Ratunkowego poprosił o wsparcie policję. Funkcjonariusze pilotowali volkswagena z poszkodowanym mężczyzną aż do drzwi szpitala. Mężczyzna trafił na oddział chirurgiczny.