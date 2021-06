Groził sąsiadom z siekierą w ręku

Włodawscy policjanci zatrzymali 31-latka, który groził sąsiadom pozbawieniem życia i spaleniem.

Policjanci z komendy powiatowej we Włodawie (woj. lubelskie) interweniowali w pewnym gospodarstwie w gminie Wyryki. Na prywatną posesję wtargnął mężczyzna z siekierą w dłoni i groził gospodarzom spaleniem dobytku i pozbawieniem życia.

Przybyli funkcjonariusze zatrzymali 31-letniego awanturnika. Mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Śledczy przedstawili mu zarzut gróźb karalnych a prokurator wystąpił z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie zatrzymanego. Sąd Rejonowy we Włodawie przychylił się do wniosku i podejrzany trafił na 3 miesiące do aresztu. Za kierowanie gróźb karalnych grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.