Grupa pościgowa policji dogoniła ciągnik

Policjanci ze świętokrzyskiej grupy Speed otrzymali zgłoszenie, że ulicami Kielc nieprzepisowo jeździ ciągnik. I dogonili traktorzystę.

Do patrolujących kieleckie ulice policjantów ze świętokrzyskiej grupy Speed, podeszła kobieta prosząc o interwencję. Twierdziła, że chwilę wcześniej widziała kierującego dziwnym traktorem, który mógł być pijany.



Policjanci postanowili sprawdzić przekazaną informację. Zaraz też namierzyli ciągnik własnej konstrukcji, który zatrzymał się przy drodze. Obok stało dwóch mężczyzn.



„Początkowo żaden nie przyznawał się do kierowania, ale w obliczu twardych dowodów uwiecznionych na materiale filmowym, do jazdy przyznał się 38-latek. W trakcie kontroli okazało się, że pojazd którym kierował mężczyzna jest niedopuszczony do ruchu, a on sam też nie powinien w ogóle wsiadać za „kółko”. Badanie alkomatem wykazało ponad 2 promile alkoholu jego organizmie.” – relacjonuje Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach.



38-latkowi za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Ciągnik zabezpieczono na policyjnym parkingu.