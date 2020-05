Hodowca gołębi odpowie za strzelanie do kotów

Zarzuty znęcania się nad zwierzętami usłyszał mieszkaniec Białej Podlaskiej, który postrzelił koty sąsiada, by nie zbliżały się do gołębnika.

Do bialskiej komendy zgłosił się mieszkaniec, któremu nieznany sprawca postrzelił z wiatrówki kota. „Zwierzę miało ranę w okolicy łopatki i niezbędna była pomoc weterynaryjna. Do zdarzenia doszło dzień przed zgłoszeniem. W trakcie rozmowy z policjantami pokrzywdzony oświadczył, że od 2015 roku to już trzeci jego kot, który został postrzelony.” – relacjonują policjanci z komendy powiatowej w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie), którzy zajęli się sprawą.

W wyniku przeprowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili podejrzanego o postrzelenie zwierzęcia. To 64-letni mężczyzna, mieszkający w sąsiedztwie właściciela kota. W jego mieszkaniu policjanci zabezpieczyli wiatrówkę oraz śrut.



Mężczyzna usłyszał zarzuty znęcania się nad zwierzętami. Przyznał, że strzelał do kota, ale chciał jedynie go wystraszyć. Okazało się, że 64-latek hoduje gołębie, które bywały atakowane przez przychodzącego na posesję koty.



Policjanci badają okoliczności sprawy. O dalszym losie mężczyzny zadecyduje sąd. Za popełniony czyn grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.