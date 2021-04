IMGW podał prognozę pogody na najbliższy tydzień

Jak podał IMGW początek tygodnia przyniósł zmianę pogody. Wzrosło zachmurzenie, pojawiły się opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i sam śnieg oraz wzrosła prędkość i porywistość wiatru. Z północy napłynie jeszcze zimniejsze arktyczne powietrze i pozostanie z nami aż do czwartku.

We wtorek w całym kraju jest chłodno, pochmurno i występować będą przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu; możliwe burze z opadem krupy śnieżnej. Wysoko w Tatrach spadnie ok. 10 cm śniegu, a na Pomorzu około 5 cm. Temperatura powietrza wzrośnie maksymalnie do 6°C, ale nocą obniży się do -3°C, a w rejonach podgórskich nawet do -6°C. Utrzymywać się będzie silniejszy i porywisty zachodni wiatr.

Jaka pogoda do końca tego tygodnia?

We środę i czwartek ciąg dalszy pochmurnej, wietrznej i zimnej aury z opadami deszczu ze śniegiem i śniegu, pod koniec czwartkowego dnia przechodzącego na zachodzie w opady deszczu. Nocą spadek temperatury powietrza do -3°C, a w ciągu dnia wzrost do 7°C.

Koniec tygodnia przyniesie poprawę pogody. Polska znajdzie się w zasięgu wyżu znad Europy południowej. Z zachodu zacznie napływać cieplejsze powietrze polarne morskie.

Będzie więcej słońca i tylko miejscami popada przelotny deszcz; osłabnie także wiatr. Temperatura powietrza nocą będzie kilka stopni powyżej 0°C. W dzień temperatura osiągnie wartości od 10°C do 18°C.