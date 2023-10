Plan odbudowy pogłowia trzody w Polsce – czy to możliwe? fot. BW

14 listopada w Airport Hotel Okęcie eksperci branży porozmawiają o kolejnym istotnym temacie dla rolników. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ścieżki dotyczącej produkcji trzody chlewnej.

Trudna sytuacja producentów trzody nie jest żadną nowością. W ciągu ostatniej dekady na palcach jednej ręki możemy policzyć okresy, w których koniunktura sprzyjała hodowcom. Ma to swoje przełożenie na kondycję całej branży – wszak w ciągu ostatnich lat z produkcji zrezygnowały dziesiątki tysięcy gospodarstw, a Polska stała się krajem absolutnie uzależnionym od importu wieprzowiny.

Nie możemy jednak stać z założonymi rękoma i godzić się na coraz to większą marginalizację produkcji trzody w Polsce. To właśnie głos hodowców powinien być czynnikiem, który wpływał będzie na odbudowę tej gałęzi produkcji zwierzęcej. Dlatego już dziś zapraszamy Państwa do udziału w tegorocznej edycji konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, w ramach której przygotowana będzie sesja dla producentów trzody chlewnej.

SESJA PRODUKCJA TRZODY CHLEWNEJ Odbudowa pogłowia | 15.00-16.15

Sytuacja na rynku trzody – ekonomia produkcji, przyszłość

Rynek żywca wieprzowego praktycznie od zawsze był niestabilny, a wynik finansowy osiągany przez producentów w wielu okresach nie był korzystny. Jednak wydarzenia kilku ostatnich lat: pandemia Covid, wojna na Ukrainie, czy szalejąca inflacja doprowadziły do niespotykanej od II Wojny Światowej redukcji stad trzody jak i pogłowia zwierząt. Jaka przyszłość czeka sektor? Czy istnieją perspektywy na trwałą stabilizację rynku?

Kondycja krajowych producentów, czego potrzebują hodowcy?

Ostatni rok był czasem paradoksów: przy rekordowo wysokich cenach tuczników, wielu hodowcom wciąż nie udawało się osiągnąć zadowalających zysków. Wszystkiemu winne były również rekordowo wysokie koszty produkcji. Czego potrzebują rolnicy, aby poważnie myśleć już nie tyle o rozwijaniu swoich gospodarstw, co choćby o podtrzymaniu produkcji?

Jak mniejsze zakłady przetwórcze radzą sobie z wysokimi kosztami produkcji?

Ostatnie lata są trudne nie tylko dla rolników. Zawirowania na rynkach negatywnie wpłynęły też na kondycję zakładów przetwórczych – szczególnie małych, lokalnych. Drogi surowiec, wysokie ceny energii, ale też presja cenowa ze strony dużych koncernów i sieci handlowych. To wszystko sprawia, że branża mięsna ulega coraz większej centralizacji i koncentracji, a mniejsi gracze wypadają z rynku. Co to może oznaczać dla producentów trzody?

Plan odbudowy pogłowia trzody w Polsce – czy to możliwe?

O konieczności opracowania strategii odbudowy pogłowia trzody mówi się w naszym kraju już od ponad dekady. Pomimo starań hodowców i organizacji branżowych wciąż jednak nie znamy ani kierunku w którym powinna rozwijać się branżą, ani tym bardziej sposobu na realizację wytyczonych założeń. Czy możliwe jest opracowanie spójnej i skutecznej strategii odbudowy? A jeśli tak, to na jakie działania należy położyć szczególny nacisk?

Spotkanie będzie dla Państwa nie tylko okazją do zapoznania się z opiniami ekspertów - praktyków, ale przede wszystkim możliwością na wyrażenie swoich opinii i przemyśleń na temat potrzeb branży. Bo któż lepiej wie co potrzebne jest branży, jeśli nie sami producenci?