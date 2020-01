Jak postrzegani są rolnicy przez „miastowych”?

Nastawienie mieszkańców sześciu największych miast Polski (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań i Gdańsk) wobec polskich rolników, rolnictwa i żywności sprawdziła firma Kantar Polska S.A. Badanie przeprowadzono na zlecenie firmy Bayer w ramach akcji społecznej „Jest Rolnik, Jest Żywność” .

Rolnictwo zrównoważone dobrze znane

Blisko połowa ankietowanych (49 proc.) deklaruje, że zna termin „rolnictwo zrównoważone”. Najczęściej było ono opisywane jako: rolnictwo dbające o środowisko naturalne w perspektywie długoterminowej, bez jego degradacji i eksploatacji, jednocześnie dające optymalne, jakościowe plony, z humanitarną hodowlą zwierząt.

– W dużej mierze przyszłość rolnictwa zależy od lepszego zrozumienia się rolników i nie-rolników, potrzeb i obaw dwóch stron. Z tego powodu w styczniu 2019 r. zainicjowaliśmy w Polsce akcję społeczną „Jest Rolnik, Jest Żywność”. Wyniki badania Kantar pokazują, że mieszkańcy polskich miast chcą przede wszystkim dowiedzieć się więcej na temat tego, jak rolnicy dbają o środowisko, dobrostan zwierząt i bezpieczeństwo żywności. To ważny sygnał dla całej społeczności rolniczej, w tym dla nas, aby na tę potrzebę informacyjną odpowiedzieć, szczególnie poprzez rozwój rolnictwa zrównoważonego w Polsce – skomentował Joerg Rehbein, prezes działu Crop Science na Europę Środkową, Bayer.

Wizerunek rolnika

Wizerunek rolnika w ogólnej świadomości mieszkańców miast jest w miarę pozytywny. Trzy najczęściej wymieniane cechy, którymi ankietowani opisywali rolników, to kolejno: pracowici (58 proc.), rodzinni (35 proc.) oraz zaradni (32 proc.). W pierwszej piątce znalazło się stwierdzenie, że rolnicy są roszczeniowi (22 proc.) oraz rozwijający się (22 proc.). Co ciekawe, osoby, które miały jakąkolwiek styczność z rolnictwem częściej wskazywały pozytywne cechy rolników i rzadziej te negatywne. A zatem postrzeganie tej grupy zawodowej zmienia się na lepsze, kiedy mamy okazję przyjrzeć się pracy na wsi z bliska lub bezpośrednio w niej uczestniczyć.

Źródło: Bayer

Żywność jakiej potrzebujemy

Najważniejsza dla konsumentów przy zakupie żywności jest świeżość (tę cechę wskazało 59 proc. osób). 51 proc. pytanych wskazało jakość, zaś dla 39 proc. konsumentów liczy się także cena. Dobrym sygnałem jest to, że co trzeci badany (34 proc.) za istotne uznaje to, czy żywność została wyprodukowana w Polsce. W dalszej kolejności znajduje się smak (29 proc.), niemal na równi ze składem (28 proc.). 13 proc. mieszkańców miast zwraca uwagę na to czy żywność jest eko/bio. Dodatkowe pytanie na temat skojarzeń dotyczących polskiej żywności potwierdziło, że mieszkańcy miast cenią ją za jej świeżość (36 proc.) i jakość (30 proc.) oraz uważają ją za tradycyjną i regionalną (45 proc.).

Źródło: Bayer

Dobrostan zwierząt i środowisko priorytetem

Na pytanie: „O jakiego rodzaju kwestiach dotyczących pracy i życia polskiego rolnika chcielibyście się dowiedzieć więcej?”, najczęściej padała odpowiedź: czy rolnik dba o zwierzęta. Wskazało ją aż 77 proc. ankietowanych. Równie ważne pozostaje to, czy rolnik dba o środowisko, co chciałoby zrozumieć 71 proc. badanych. Tuż za nim pojawia się kwestia tego „czy rolnik pamięta o zdrowiu konsumentów żywności”, istotne dla 71 proc. osób. To pokazuje, że dobrostan zwierząt, środowisko i bezpieczeństwo żywności stanowią zdecydowany priorytet dla mieszkańców miast.