Jakie ceny owoców na giełdzie w Broniszach?

Na Rynku Hurtowym Bronisze porzeczka czarna kosztuje od 7 do 8 zł/kg, truskawki od 4 do 8 zł/kg, a maliny - nawet 20 złotych. O prawie 26 proc. spadły ceny krajowych wiśni.

Anna Kaszewiak, ekspertka Rynku Hurtowego Bronisze informuje, iż na podwarszawskich Broniszach wybór krajowych owoców jest obecnie bardzo szeroki.

- Spośród owoców jagodowych dostaniemy agrest, borówki, maliny, truskawki. Agrest jest w cenie od 5 do 14 złotych za kilogram, w zależności od jakości. Borówka amerykańska kosztuje od 16 do 22 złotych za kilogram - informuje Anna Kaszewiak.

- Cena polskich czereśni zaczyna się od 3 do 8 złotych, przeciętna to 5 złotych - dziś wzrost o 25 procent. Jagody leśne kosztują od 23 do 30 złotych za kilogram. Maliny od 13 do 20 złotych. Porzeczka czarna kosztuje od 7 do 8 złotych, czerwona od 5 do 9 złotych - wylicza ekspertka Rynku Hurtowego Bronisze.