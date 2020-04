Jedno auto wjechało w traktor, a drugie w strażaków pędzących na pomoc

Audi uderzyło w ciągnik rolniczy. Kilka minut później w wóz strażacki, który jechał do tego wypadku, wjechał saab.

Policjanci ze Stoczka Łukowskiego, ustalają okoliczności zdarzenia drogowego, do jakiego doszło wczoraj w Sarnowie, w powiecie łukowskim (woj. lubelskie). Kobieta kierująca osobowym audi zderzyła się z ciągnikiem rolniczym, w wyniku czego traktorzysta doznał obrażeń ciała. Z kolei kierujący saabem na ul. Świderskiej w Łukowie zderzył się z jadącym do tego zdarzenia wozem straży pożarnej. Na szczęście w tym drugim zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Do obu zdarzeń doszło wczoraj po godzinie 19 - relacjonuje Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie. Audi kierowała 19-latka, zaś ciągnikiem ursus 28-letni mieszkaniec gminy Stanin. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że skręcający w lewo ciągnikiem mężczyzna, został uderzony przez wyprzedzający go samochód. W wyniku wypadku 28-latek został przewieziony do szpitala. Urazy jakich doznał, nie zagrażały jego życiu.

Saabem, który w Łukowie najechał na wóz strażacki kierował 18-latek z gminy Stanin. Samochód straży pożarnej jechał na sygnałach świetlnych i dźwiękowych. Choć w zderzeniu nikt nie ucierpiał, poważnie uszkodzone zostały obydwa pojazdy. Pracujący na miejscu policjanci z łukowskiej drogówki ustalili, że kierujący autem nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu i za to został ukarany mandatem.