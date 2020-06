Katastrofa ekologiczna - złodzieje uszkodzili ropociąg

Kilka tysięcy litrów oleju napędowego dostało się do zbiornika wodnego przy rzece Mrodze w Rogowie, w powiecie brzezińskim (woj. łódzkie).

Kilkanaście zastępów straży pożarnej od soboty zbiera substancję ropopochodną ze zbiornika wodnego w Rogowie. Odpompowana mieszanka cysternami wywożona jest do Naftobazy w Koluszkach, gdzie zostanie zutylizowana.

Jak podaje lokalny portal ebr24.net, powodem skażenia był wyciek z rurociągu należącego do Grupy PERN. Wszystko wskazuje na to, że doszło do niego na skutek włamania. Złodzieje wpięli się do magistrali, by nielegalnie wypompować olej napędowy. Wyciekające paliwo gruntem spłynęło do zalewu.

Do akcji zadysponowano 15 zastępów strażaków z okolicznych jednostek OSP i PSP, specjalistyczne grupy ratownictwa chemicznego z Piotrkowa Trybunalskiego i Łodzi, oraz zakładową straż pożarną grupy PERN z Płocka. Strażacy zbudowali zapory, by ropa nie spływała dalej do rzeki i zaczęli usuwać niebezpieczną dla środowiska substancję z powierzchni zbiornika. Dziś na miejscu wciąż pracowało 9 zastępów strażaków.

Policja wszczęła śledztwo w tej sprawie.