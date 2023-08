Tegoroczna pogoda mocno daje się we znaki rolnikom. Kiedy rośliny potrzebowały wody do wzrostu była susza. Potem, kiedy nadszedł czas żniw Polska znalazła się pod wpływem deszczowego niżu, który nadal mocno utrudnia zebranie plonów. Czy najbliższe dni dadzą szanse na dokończenie żniw? Sprawdzamy prognozy.

Wydawałoby się, że susza będzie jedyną klęską żywiołową jaka spadnie na rolnictwo, tymczasem po tygodniach bez kropli deszczu, od niemal 3 tygodni mamy ich aż nadmiar. Za burzami szło też znaczne obniżenie temperatur i obfite opady deszczu, które skutecznie zablokowały żniwa.

Ale szykują się zmiany. Synoptycy zapowiadają, że nadchodzi fala upałów, która rozciągnie się na drugą połowę sierpnia. Przekonują, że to ostatnie gorące dni w tym roku. Ich pojawienie się to bardzo dobra wiadomość dla rolników.

Najbliższe dni jeszcze nie rozpieszczą

Jak informuje obecnie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, większa część kontynentu znajduje się pod wpływem słabych wyżów z centrami nad zachodnią Rosją, Niemcami i Hiszpanią. Północna Europa jest w zasięgu niżu znad Skandynawii i Morza Norweskiego, a pogodę na Wyspach Brytyjskich kształtuje niż znad północnego Atlantyku. Oznacza to, że przez najbliższe dni nadal będziemy w chłodnej masie powietrza polarno - morskiego napływającego z południowego - zachodu.

Dzisiejszy dzień (czwartek) nie będzie się zbytnio różnił od początku tygodnia. Będzie chłodno i wietrznie. W części kraju wyjdzie, co prawda, słońce, ale nadal musimy spodziewać się sporego zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu. W Tatrach również deszczu ze śniegiem. Pozytywem jest fakt, że poza przelotnymi opadami, ma być raczej sucho.

Maksymalna temperatura na jaką możemy dzisiaj liczyć wyniesie od 20 st. C do 22 st. C, chłodniej na Pomorzu 17 st. C, 18 st. C i na Podhalu oraz na wybrzeżu około 16 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, przeważnie zachodni - w czasie burz w porywach może osiągać nawet 60 km/h.

Podobna tendencja utrzyma się także w piątek. Możemy się spodziewać dużego i umiarkowanego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczy. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na północy do 22 st. C, 24 st. C w centrum i na południu; na Podhalu oraz na wybrzeżu chłodniej około 18 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie zachodni. Można by powiedzieć jesień pełną parą.

Zmiany zaczną się od weekendu

Jest jednak nadzieja – już w weekend temperatury zaczną rosnąć. Na termometrach w centralnej Polsce będziemy mogli zobaczyć nawet 29 stopni w cieniu. W sobotę (12.08) temperatura przekroczy 30 stopni w cieniu na zachodzie, a w niedzielę (13.08) także na południu, w centrum i na północnym wschodzie kraju. A to dopiero początek zmian. W przyszłym tygodniu prognozowane są nawet 33 stopnie. Najcieplejszy ma być czwartek - szczególnie w centrum i na wschodzie kraju.

Synoptycy zapowiadają, że z nieba poleje się żar i końcówka sierpnia da nam jeszcze szansę na typowo wakacyjną pogodę. Termometry mogą pokazać nawet 39 stopni.

Upałom towarzyszyć będzie słoneczna i sucha aura, jednak miejscami, głównie w zachodniej połowie kraju, możliwe są burze z ulewnym deszczem, gradem i porywistym wiatrem. Synoptycy zapowiadają jednak, że będą to burze wewnątrzmasowe, a więc nieco słabsze i bardziej rozproszone niż burze frontowe.

Ciepłe, słoneczne dni są duża szansą na podeschnięcie zbóż i spokojne zebranie plonów z pól. Niestety, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ich jakość znacząco się pogorszy.

Także w dłuższej perspektywie pogodowej możemy spodziewać się pewnej stabilizacji. Jesień meteorologiczna, która rozpoczyna się 1 września i kończy 30 listopada, zgodnie z najnowszymi prognozami będzie w Polsce sucha, słoneczna i ciepła. Wrzesień ma być szczególnie ciepły na południu, wschodzie i w centrum kraju.