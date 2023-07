Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna wnosi o zaprzestanie prac nad ustawą o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych. W ocenie KIL-W „inicjatywa Senatu jest zagrożeniem dla zdrowia publicznego”.

W związku z rozpoczęciem przez Senat prac nad inicjatywą ustawodawczą w zakresie projektu „ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych” Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna informuje, że powyższy projekt ocenia negatywnie i wnosi o zaprzestanie dalszych prac legislacyjnych nad nim.

„Stoimy na stanowisku, że wprowadzenie w życie przedmiotowej nowelizacji jest wyrazem nieświadomości lub lekceważenia przez wnioskodawców bezpieczeństwa zdrowia publicznego” – zaznacza KIL-W.

Wydłużenie okresu pomiędzy obowiązkowymi szczepieniami psów na wściekliznę

Chodzi przede wszystkim o wściekliznę, która jest nieuleczalną chorobą zakaźną ssaków, w tym człowieka, charakteryzującą się stu procentową śmiertelnością zakażonych, u których wystąpiły objawy choroby. Jedynym orężem walki z nią są szczepienia profilaktyczne zwierząt oraz interwencyjne ludzi, którzy byli narażeni na potencjalny kontakt z wirusem.

„Ze względu na tak poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego złożenie propozycji wydłużenia okresu pomiędzy obowiązkowymi szczepieniami psów z 12 miesięcy do 24 miesięcy powinno być poprzedzone analizą sytuacji epizootycznej w Polsce, której niewątpliwie wnioskodawcy przedmiotowego projektu nie wykonali” – stwierdza KIL-W.

Sytuacja epizootyczna w Polsce w zakresie wścieklizny jest niezwykle poważna

Tymczasem sytuacja epizootyczna w Polsce w zakresie wścieklizny jest niezwykle poważna o czym świadczą dane Głównego Inspektoratu Weterynarii dotyczące liczby ognisk wścieklizny w Polsce w kolejnych latach, jak podkreśla Izba.

2022 2021 2020 2019 2018 Polska 39 118 12 11 9 Francja 1 0 1 0 0 Niemcy 0 1 0 0 0 Włochy 0 0 1 0 0 Węgry 4 0 0 0 0

– Przytoczone powyżej liczby wskazują na poważne zagrożenie wścieklizną w Polsce. W wyniku powyższego w wielu rejonach Polski został wprowadzony drogą prawa miejscowego (rozporządzenia wojewodów lub powiatowych lekarzy weterynarii) obowiązek szczepienia przeciw wściekliźnie kotów i powtórnych ich szczepień co 12 miesięcy. Naszym zdaniem takie rozwiązanie powinno być rozszerzone na cały kraj. Należy więc rozważyć, czy zamiast proponowanej w przesłanym projekcie zmiany nie należy wystąpić z inicjatywą legislacyjną wprowadzającą ustawowy, analogiczny do psów, obowiązek szczepienia kotów co 12 miesięcy – mówi Marek Mastalerek, prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Jedynie 47 proc. psów jest szczepionych przeciwko wściekliźnie

Z danych Głównego Inspektoratu Weterynarii wynika, że w 2020 r. zaszczepionych zostało ok. 2,9 mln psów (wobec 2,8 mln rok wcześniej). Niestety wobec braku obowiązku znakowania i rejestracji psów w Polsce nie ma ścisłych danych, co do wielkości tej populacji. Można opierać się jedynie na danych szacunkowych, które wg różnych źródeł wskazują na wielkość rzędu 6-8 milionów psów, jak podaje KIL-W.

Proponowane rozwiązania mogą pogorszyć i tak złą sytuację epizootyczną

– Jeżeli zestawimy powyższe dane, a za liczbę psów w Polsce przyjmiemy jedynie 6 milionów, to uzyskujemy wynik wyszczepialności psów przeciw wściekliźnie na poziomie 47,0 proc. - 48,5 proc. Jest to współczynnik zbyt niski abyśmy mogli mówić o odporności populacyjnej. Z dużym prawdopodobieństwem wprowadzenie obowiązku szczepienia co 24 miesiące wpłynie ujemnie na jego wysokość, co może pogorszyć i tak złą sytuację epizootyczną w zakresie wścieklizny w Polsce – tłumaczy Mastalerek.

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna zwraca także uwagę, że w związku z toczącą się wojną w Ukrainie, Polska jest obecnie krajem „przyfrontowym” również ze względu na sytuację epizootyczną zwierząt. Drastycznie zwiększyła się tam liczba bezdomnych zwierząt w tym psów i kotów, które nie zostały zaszczepione na wściekliznę i stanowią potencjalne źródło wystąpienia tej choroby.