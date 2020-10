Kłusownicy wpadli w fotopułapkę

Leśnicy spod Złoczewa (woj. łódzkie) zainstalowali fotopułapki, by chronić las przed grasującym podpalaczem. Kamery utrwaliły jednak poczynania kłusowników.

Jak podaje na swojej stronie internetowej Dyrekcja lasów Państwowych, zdarzenie miało miejsce na terenie leśnictwa Grzyb w Nadleśnictwie Złoczew w woj. łódzkim. We wrześniu w związku z podejrzeniem o podpalenia lasu strażnicy leśni zamontowali fotopułapki. Gdy analizowali nagrania zobaczyli scenę, w której dwaj mężczyźni pakowali do samochodu martwą sarnę oraz broń palną.



Nagranie przekazano do Komendy Powiatowej Policji w Złoczewie. Policjantom udało się odczytać numery rejestracyjne samochodu kłusowników. Wkrótce też w wyniku dalszych działań zatrzymano trzy osoby z województwa wielkopolskiego, podejrzane o kłusownictwo i zabezpieczono nielegalną broń. Według policji sprawa ta ma jednak wciąż charakter rozwojowy, a śledztwo wciąż się toczy.

Okazuje się też, że zatrzymanie kłusowników spod Złoczewa to kolejny w ostatnim czasie tego typu przypadek. „W zeszłym tygodniu na terenie Nadleśnictwa Smardzewice skłusowano kilkuletniego jelenia. Sprawcę zatrzymano na gorącym uczynku, kiedy w pobliskiej szopie rozładowywał zastrzelonego byka” – czytamy na stronie LP.

Przekazany w ręce policji sprawca przyznał się do popełnienia czynu i wskazał miejsce ukrycia broni. Broń została skonfiskowana, a sprawca zatrzymany. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi lokalna policja.

„W 2019 r. na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi leśnicy odnotowali 3.038 przypadków szkodnictwa leśnego (są to wszystkie przypadki szkodnictwa, nie tylko kłusownictwo). W 2018 r. było to 1.753 przypadki. Oznacza to wzrost zagrożenia szkodnictwem leśnym o 1.285 przypadków tj. o 73 proc. w stosunku do 2018 r.” – mówią statystyki publikowane przez leśników. Same przypadki kłusownictwa nie są jednak zbyt częste.