Kobieta ranna w głowę przy rozładunku ziemniaków

Groźny wypadek przy pracy wydarzył się w jednym z gospodarstw pod Toruniem.

Przygnieciona przez maszynę rolniczą kobieta, w poważnym stanie trafiła do szpitala. To skutki wypadku, do którego doszło w pewnym gospodarstwie w miejscowości Bierzgłowo, w gminie Łubianka, w powiecie toruńskim (woj. kujawsko-pomorskie).

Jak poinformował lokalny portal ototorun.pl, do wypadku doszło podczas rozładunku ziemniaków w gospodarstwie. Kobieta została przygnieciona przez cofającą maszynę rolniczą i doznała urazu głowy.

Ze względu na groźne obrażenia na miejsce zdarzenia zadysponowano śmigłowiec ratunkowy, który przetransportował poszkodowaną do szpitala w Bydgoszczy.