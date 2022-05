Syndyk masy upadłościowej Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek ogłosił we wtorek kolejny przetarg na sprzedaż zakładu. Cena jest niższa.

Jak podaje Kurier Poranny, dzisiaj syndyk masy upadłości Bielmleku ogłosił nowy przetarg na sprzedaż mleczarni.To już czwarta próba sprzedaży zakładu w Bielsku Podlaskim.

Syndyk poinformował jednocześnie, że Rada Wierzycieli upadłej spółdzielni zgodziła się na obniżenie ceny wywoławczej do 87,6 mln zł. Przy pierwszym przetargu była to kwota 140 mln zł. To, w opinii syndyka, daje większe szanse na zainteresowanie nabywców. Zgodnie z ogłoszeniem zainteresowani mogą składać oferty do 3 czerwca br.

Największymi wierzycielami Bielmleku są: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank Ochrony Środowiska, Oddział KOWR w Białymstoku, spółka Trans-Ser i Bank Spółdzielczy w Brańsku.