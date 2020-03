Kolejny sezon wypalania traw, strażacy wciąż gaszą pożary

Nie ma już dnia, by strażacy nie wyjeżdżali do gaszenia pożarów traw, będących wynikiem celowych podpaleń. Plaga dotyka szczególnie wschodnie województwa.

Choć dopiero dziś zaczyna się astronomiczna wiosna, strażacy w całym kraju już drugi tydzień zmagają się z plagą wypalania traw. Zjawisko to ma największe rozmiary przybiera we wschodnich regionach kraju.



Strażacy z powiatu tarnobrzeskiego na Podkarpaciu w ciągu ostatnich dni odnotowali kilkanaście interwencji związanych z płonącymi trawami. W ubiegłym tygodniu gasili m.in. 1,5 hektara nieużytków w gminie Grębów i pół hektara suchych traw w Porębach Furmańskich. Pożarnicy załamują ręce, bo wygląda na to, że apele o zaprzestanie wypalania traw do ludzi najwyraźniej nie trafiają. Jak przypomina portal Echo Dnia, w tym samym rejonie w 2018 roku wskutek celowego podpalenia nieużytków spłonęło w efekcie 5 hektarów lasu i około 55 hektarów pastwisk. Z pożarem walczyło 13 jednostek strażaków i dwa samoloty gaśnicze. Tymczasem 40 arów nieużytków spłonęło znów w niedzielę, we wsi Zabrnie, w gminie Grębów.



56 pożarów traw tylko w trzy dni – od poniedziałku do środy - odnotowano również w powiecie kieleckim, w woj. świętokrzyskim. Od początku roku kieleccy strażacy byli wzywani do prawie 100 interwencji tego typu – informuje Echo Dnia. W powiecie skarżyskim tylko wczoraj strażacy czterokrotnie gasili suche trawy. Walczyli również z pożarem trzcin i nieużytków wokół zalewu w Suchedniowie.

W miniony czwartek doszło również do pożaru lasu niedaleko miejscowości Stanisławów, w gminie Odrzywół na Mazowszu. Strażacy walczyli z żywiołem ponad godzinę. Spłonęły 2 ary poszycia a przyczyną pożaru było według pożarników podpalenie.



Wypalanie traw jest na mocy prawa w naszym kraju zabronione, za wykroczenie takie grozi kara grzywny do 5 tysięcy złotych. Jeśli zaś podpalenie traw spowoduje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, podpalaczowi grozi nawet 10 lat więzienia.