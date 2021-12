Kolejny wypadek wozu strażackiego

Jadący do pożaru samochód gaśniczy uderzył w drzewo. Rannych czterech strażaków.

Do wypadku doszło wczoraj około godz. 18 w Rosanowie, w pow. zgierskim (woj. łódzkie) – donosi Polsat News. Pędzący do pożaru domu jednorodzinnego wóz ratowniczo-gaśniczy z powiatowej komendy PSP wpadł w poślizg i uderzył w przydrożne drzewo.

W efekcie zderzenia poszkodowanych zostało 4 strażaków. Nie wiadomo jednak, na ile poważne były ich obrażenia. Nie podano także, ilu ratowników łącznie znajdowało się w ciężarówce w chwili wypadku. Na miejscu wypadku pracowały 4 ekipy strażaków z okolicznych jednostek.

To już kolejny wypadek z udziałem wozu strażackiego w ciągu ostatnich dni.

W miniony czwartek w Czernikowie w woj. kujawsko-pomorskim na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 10 doszło do zderzenia wozu strażackiego OSP Czernikowo z tirem. W wyniku wypadku na miejscu zginęło dwoje druhów - 62-letni kierowca i 29-letnia druhna. Trzech innych druhów zostało rannych i trafiło do szpitali.