- Jadę do Strasburga. Jadę walczyć o polskich rolników, jadę walczyć o polski chleb. To dla nas sprawa priorytetowa - zapowiedział Michał Kołodziejczak, lider Agrounni, który w październikowych wyborach parlamentarnych startuje z listy Koalicji Obywatelskiej. Kołodziejczak zarzucił rządzącym, w tym Premierowi, że przez półtora roku nie zrobili nic w sprawie zboża z Ukrainy. Jak zaznaczył lider Argrounii, zboże już zalewało polski i rynek i wtedy, według niego, należało podjąć działania.

Komisarz Wojciechowski mówił, że Unia Europejska nic nie może zrobić, a wy podbijaliście jogo zdanie. Panie Premierze, nie filmy, ale działania. My to robimy. Ja za chwilę lecę do Strasburga rozmawiać z politykami w Unii Europejskiej - powiedział.