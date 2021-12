Kołodziejczak o finansowaniu rolniczych związków: Planują ustawę przeciwko nam

Michał Kołodziejczak twierdzi, że Prawo i Sprawiedliwości wraz z Kukuiz’15 przygotowują ustawę o finansowaniu związków zawodowych. Według słów lidera AGROunii związki rolnicze będą dostawały 1 procent z podatku rolnego, ale pieniądze będą mogły trafić tylko do związków z ponad 10-letnim stażem. – To jest ustawa przeciwko AGROunii. Chcą nas osłabić – podsumowuje Kołodziejczak.

Michał Kołodziejczak na facebookowym profilu 30 grudnia opublikował wideo, w którym opowiada o swoim spotkaniu z posłem Prawa i Sprawiedliwości. Jak twierdzi ma informację o tym, że partia rządząca wraz z Kukiz’15 przygotowują zmiany z ustawie o finansowaniu rolniczych związków zawodowych. Zmiany te miałyby polegać na tym, że podczas wyborów do izb rolniczych, każdy rolnik mógłby wybrać, na jaką organizację miałyby być przekazany 1 procent podatku.

Pieniądze miałyby być kierowane do tych związków, które mają minimum 10 lat. – To będzie powodowało skostnienie na scenie związków zawodowych – uważa Kołodziejczak.

– AGROunia to jedyny związek ogólnopolski, który ma mniej niż 10 lat. Właśnie przeciwko nam PiS napisało prawo, z Kukizem, które ma spowodować, że inne związki dostaną dużo pieniędzy, a my nie – przekonuje lider AGROunii.

Kołodziejczak twierdzi, że obecnie budżet izb rolniczych to niecałe 40 milionów. W nowej ustawie byłby zapis o utrzymaniu finansowania izb z 2 procent podatku rolnego oraz dodatkowo przekazywany byłby 1 procent z tegoż podatku na wybrany przez rolnika związek rolniczy.

Zmiany miałyby być procedowane od nowego roku. Według słów Kołodziejczaka spotkanie izb rolniczych, ministra rolnictwa oraz posła Jarosława Sachajko planowane jest na 4 stycznia.

Solidarność RI i ZZR „Samoobrona”faworyzowane?

Kołodziejczak w nagraniu nie szczędził gorzkich słów pod adresem innych związków zawodowych, które według niego będą faworyzowane, dzięki ewentualnym zmianom w prawie. Wymienia tu Solidarność Rolników Indywidualnych oraz ZZR "Samoobrona". Jak twierdzi, związki te są traktowane lepiej ze względu na to, że na ich czele są osoby związane z Prawem i Sprawiedliwością lub są podporządkowane tej partii.

Telefon od ministra

W trakcie z transmisji na żywo do Michała Kołodziejczaka zadzwonił minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Oprócz krótkiej wymiany zdań na temat cen nawozów i opublikowanego 30 grudnia cennika Agrochemu, rozmawiali także o zapowiadanej ustawie o izbach rolniczych. Minister zapewnił, że przyjrzy się planowanym zmianom i porozmawia z Jarosławem Sachajko. Nie potwierdził jednak udziału w spotkaniu 4 stycznia. Jak zapewnił, jeśli do niego dojdzie, to prawdopodobnie nie będzie mógł w nim wziąć udziału.