Komisarz Janusz Wojciechowski składa rolnikom życzenia

- Chciałem życzyć wszystkim rolnikom w Polsce zdrowych, błogosławionych świąt, a w nadchodzącym roku bezpieczeństwa przyszłości - powiedział komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. - Tego, żeby było warto być rolnikiem, żeby tego, co dzisiaj chyba najbardziej przeszkadza rolnikom [w pracy - red.] czyli tego brak pewności co do przyszłości spowodowany pandemią koronawirusa [było jak najmniej - red.]. Ale żeby również polityka rolna, kreowana przez nas wspólnie, pozwoliła rolnikom z nadzieją patrzeć w przyszłość. Myślę, że przynajmniej od tej politycznej strony jesteśmy na dobrej drodze i oby rolnicy w całej Europie i w Polsce właśnie z tą nadzieją w przyszłość spoglądali - dodał komisarz.