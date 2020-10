Kompletnie pijany kierował ciągnikiem

Policjanci zatrzymali traktorzystę, który kierował po pijanemu i mimo sądowego zakazu.

Nawet 5 lat pozbawienia wolności grozi mieszkańcowi gminy Goraj (woj. lubelskie), który w stanie nietrzeźwości kierował ciągnikiem rolniczym. Mężczyzna, jak się okazało w trakcie kontroli, miał ponad 2 promile alkoholu.

Ursusa jadącego wężykiem zatrzymano w godzinach wieczornych pod Gorajem. Za kierownicą siedział 33-letni mężczyzna, który nie dość, że był nietrzeźwy, to nie posiadał również uprawnień do kierowania. Zaraz też wyszło na jaw, że traktorzyście wcześniej zatrzymano prawo jazdy właśnie za jazdę po pijanemu i otrzymał on dożywotni sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.

Policjanci uniemożliwili nietrzeźwemu kierowcy dalszą jazdę. Wkrótce mężczyzna znów stanie przed sądem. Teraz grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.