Konferencja "Narodowe Wyzwania w Rolnictwie" w nowej odsłonie!

Przed nami ósma edycja konferencji „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie”, która stała się jednym z najważniejszych wydarzeń w rolniczym kalendarzu. W tym bezprecedensowym roku cały świat zmaga się z ograniczeniami, jakie dyktuje sytuacja związana z pandemią COVID-19. Dlatego i my zmieniamy formułę spotkania na bezpieczniejszą, w trybie on-line, proponując równie ciekawy i bogaty program oraz mając nadzieję, że uda nam się w tej formie dotrzeć do jeszcze większego grona odbiorców, przekazując szereg praktycznych informacji z różnych gałęzi rolnictwa.





Tegoroczna edycja konferencji odbędzie się w dniach 28-29 października 2020 r. Inna niż dotychczas formuła spotkania, daje nam nowe możliwości. Przez dwa dni, podczas dziewięciu bloków tematycznych będziemy zgłębiać aktualne zagadnienia różnych sektorów produkcji rolnej. Nie zabraknie kwestii związanych z finansowaniem gospodarstw, założeniami Wspólnej Polityki Rolnej, porad agrotechnicznych czy też tych z zakresu produkcji zwierzęcej oraz wielu innych, ważnych dla rolników tematów.

Wszystkie wykłady, debaty i rozmowy będą mogli Państwo śledzić na żywo w serwisie farmer.pl. Zachęcamy też do aktywnego udziału, czyli komentowania, wymiany poglądów i zadawania pytań, co zwykle towarzyszy spotkaniom tworzonym przez redakcję „Farmera”.

W tym roku również zadbamy o to, by każdy, niezależnie od tego, jakim kierunkiem produkcji się zajmuje, znalazł interesujące dla siebie tematy.

Jako redakcja chcemy podkreślić, że październikowa konferencja to przede wszystkim okazja do wymiany doświadczeń i łatwo dostępny pakiet wiedzy i najnowszych informacji. Zachęcamy, by wykorzystać te możliwości, szczególnie teraz, gdy oprócz tego, że przyszłość rolnictwa stoi w cieniu wymagającego Europejskiego Zielonego Ładu, to dodatkowo cały łańcuch produkcji żywności musi sprawnie funkcjonować w zagrożeniu epidemicznym. W tych kluczowych momentach jesteśmy dla Państwa, wspólnie z zaproszonymi specjalistami. Wśród nich nie zabraknie naukowców, ekspertów rynkowych i analityków, doradców i praktyków oraz polityków.

Przypominamy, że konferencji towarzyszy także konkurs "Innowacyjny Produkt Rolniczy". To doskonała sposobność, by prześledzić nowinki z branży rolnej i wybrać te produkty i usługi, które swoją innowacyjnością przyczyniają się do polepszenia pracy rolników.