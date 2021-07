Konfrontacja protestujących z mundurowymi. Policja użyła gazu wobec Kołodziejczaka

Ok. godz. 11 podczas protestu w powiecie piotrkowskim policjanci zaczęli legitymować rolników i działaczy AGROunii. Doszło do przepychanek. Mundurowi użyli gazu łzawiącego wobec Michała Kołodziejczaka. Jak wskazywali funkcjonariusze, były to niezbędne działania podjęte, by zachować bezpieczeństwo. Sytuacja bowiem robiła się coraz groźniejsza, a protestujący, według zapewnień policji, chcieli obrać inną od ustalonej trasę protestu.





Po godz. 11 Kołodziejczak poinformował media, że poturbowała go policja. - Nagle na legalnych manifestantów najechała policja. Tworzyły się korki, a ja chcąc uniknąć konfliktu między policją a rolnikami próbowałem interweniować. Nagle policjant z gazem psiknął mi prosto w oczy - opowiedział dziennikarzom lider protestu.

.@EKOlodziejczak_ dostał gazem prosto w twarz bez ostrzeżenia. I to w momencie kiedy uspokajał rolników. Policjanci, mimo umowy nie chcieli puścić traktorów w dalszą trasę #AGROunia pic.twitter.com/tlExd0TzJn — AGROunia (@AGROunia_) July 20, 2021

- To, że policja użyła gazu to jest coś niedopuszczalnego, ale skupmy się na tym, że premier nie odpowiada od 3 lat na pisma AGROunii, a codziennie upada ponad 70 gospodarstw rolnych - komentuje to zdarzenie w wywiadzie dla stacji radiowej Michał Kołodziejczak.

Faktu poturbowania rolnika i takiego przebiegu incydentu nie potwierdzili obecni na miejscu policjanci. Według informacji przekazanych przez mundurowych protestujący chcieli zmienić trasę protestów, która nie została wcześniej zgłoszona. Ze względów bezpieczeństwa policja musiała interweniować.