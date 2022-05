Policjanci zatrzymali kobietę, odpowiedzialną za kradzież cielak i dwóch prosiąt z okolicznych gospodarstw.

Policjanci wyjaśniali sprawę kradzieży cielaka z gospodarstwa we wsi Obrąb, w gminie Zabrodzie, w powiecie wyszkowskim (Mazowsze). Do sprawy została zatrzymana 32-letnia mieszkanka powiatu, która przyznała się do zarzucanego czynu.

Do kradzieży doszło w ubiegłym tygodniu. Z zagrody zniknęło kilkutygodniowe cielę, którego wartość właścicielka oszacowała na tysiąc złotych. Sprawa zajęli się policjanci z komisariatu w Zabrodziu, którzy trafnie wytypowali podejrzaną. W budynku na posesji 32-letniej mieszkanki gminy odnaleźli skradzione zwierzę.

Podejrzana początkowo nie przyznawała się do winy i zmieniała zeznania co do pochodzenia zwierzęcia. Przyznała się jednak po przewiezieniu do policyjnej celi. Okazało się, że również dwa warchlaki w jej zagrodzie również pochodzą z kradzieży, dokonanej wcześniej w jednym z gospodarstw w sąsiedniej gminie Jadów. Te zwierzaki również zwrócono właścicielom.

32-latka usłyszała zarzuty kradzieży i kradzieży z włamaniem. Za popełnione przestępstwa grozi jej kara do 10 lat pozbawienia wolności.