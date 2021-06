Kradli przewody z instalacji fotowoltaicznej

Pięciu złodziei ogołociło z przewodów instalację fotowoltaiczną pod Mielcem na Podkarpaciu.

Policjanci ustalili i zatrzymali pięć osób biorących udział w kradzieży i sprzedaży elementów instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Podborze, w powiecie mieleckim na Podkarpaciu. Trzech mężczyzn w wieku od 30 do 42 lat usłyszało zarzut kradzieży, natomiast kobieta i mężczyzna którzy sprzedawali skradzione przewody, odpowiedzą za paserstwo.

Do kradzieży przewodów stanowiących część instalacji fotowoltaicznej doszło na przełomie maja i czerwca bieżącego roku, na polu w Podborzu. W wyniku zdekompletowania elementów instalacji, właściciel urządzenia poniósł straty w kwocie przekraczającej 150 tysięcy złotych.

Policjanci ustalili sprawców tego przestępstwa. Do sprawy zatrzymali trzech mężczyzn w wieku od 30 do 42 lat. Wszyscy są mieszkańcami gminy Radomyśl Wielki. Mężczyznom przedstawiono zarzuty kradzieży a podejrzani przyznali się do winy.

Śledczy ustalili, że rabusie skradzione elementy instalacji przekazali dwóm innym osobom, które sprzedały je na terenie gminy. Paserami okazali sie kobieta i mężczyzna, którzy również usłyszeli zarzuty i przyznali się do przestępstwa.

Zarówno za kradzież, jak i za przestępstwo paserstwa podejrzanym grozi do 5 lat pozbawienia wolności - informuje podkarpacka policja.