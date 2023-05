Zbliżające się Krajowe Dni Pola w Sielinku koło Opalenicy to okazja do przemyśleń na temat roli, jaką Wielkopolska odegrała na kartach rolniczej historii naszego kraju i jakie kierunki na przyszłość może wyznaczać.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego pełni rolę gospodarza tegorocznych Krajowych Dni Pola, które odbędą się w Sielinku koło Opalenicy. O miejscu tej części Polski na rolniczej mapie kraju rozmawiamy z dyrektorem WODR w Poznaniu, Jackiem Sommerfeldem.

Krajowe Dni Pola 2023 pod znakiem innowacyjności

„Farmer”: Jakie kierunki w rolnictwie będą promować Krajowe Dni Pola w Sielinku?

Jacek Sommerfeld: Krajowe Dni Pola to najważniejsze święto rolników. To zaszczyt, że w tym roku odbędą się w Wielkopolsce. Wielkopolski rolnik to taki, który chętnie wykorzystuje nowoczesne rozwiązania w produkcji roślinnej i zwierzęcej, dlatego motywem przewodnim tegorocznego wydarzenia jest rolnictwo innowacyjne. Innowacyjność będziemy promować w ośmiu różnych strefach tematycznych – od poletek doświadczalnych i wystawy zwierząt hodowlanych, przez najnowsze technologie cyfrowe, po kwestie energii i OZE w rolnictwie. Przedstawiciele świata nauki i biznesu będą dostępni nie tylko dla obecnych rolników, ale i przyszłych – podczas Dnia Młodego Rolnika, skierowanego do uczniów szkół rolniczych. Zależy nam także na tym, by trafić także do mieszkańców miast i zaprezentować, jak dziś wygląda nowoczesne rolnictwo.

Czym Krajowe Dni Pola w Sielniku wyróżnią się na tle wszystkich innych targów i wydarzeń branżowych?

Szczególnie warta uwagi jest Strefa Innowacji, gdzie zwiedzający będą mieć niepowtarzalną okazję do obejrzenia „w akcji” m.in. autonomicznych robotów polowych, dronów, narzędzi rolnictwa precyzyjnego. Zaprezentowany będzie też wyjątkowy projekt z zakresu wykorzystania sztucznej inteligencji w rolnictwie – ale więcej szczegółów zdradzimy już w Sielinku.

Za jedną z ról ODR-ów można uznać transfer osiągnięć nauki i techniki do praktyki rolniczej. W powstawanie jakich rozwiązań WODR jest szczególnie zaangażowany?

WODR był pomysłodawcą i ściśle współpracował przy powstaniu platformy doradczej eDWIN. Dzięki mobilnej aplikacji rolnicy mogą korzystać m.in. z informacji o zagrożeniach ze strony agrofagów, raportów ze stacji meteorologicznych. Rolnicy maja możliwość wirtualnego kontaktu z doradcą rolniczym czy też prowadzenia kart pól i planowania zabiegów agrotechnicznych. Z kolei usługa śledzenia pochodzenia produktów łączy świadomych rolników oraz konsumentów, którzy cenią sobie żywność z pewnego źródła.

Bamber - to brzmi dumnie?

Z historycznego punktu widzenia – jaką rolę w tworzeniu obecnego kształtu rolnictwa w Polsce odgrywała Wielkopolska?

Wystarczy wspomnieć postacie generała Dezyderego Chłapowskiego, Hipolita Cegielskiego czy Augusta Cieszkowskiego, czyli wybitnych Wielkopolan, których nowatorskie podejście ukształtowało rolnictwo nie tylko w Wielkpolsce, ale całym kraju. Nawet dziś wracamy do ich myśli – jak choćby poprzez rozwój agroleśnictwa, którego prekursorem był gen. Chłapowski. Po 1989 r. i później, po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, wielkopolskie gospodarstwa weszły na nowy poziom, rolnicy chętnie czerpią z możliwości finansowych dostępnych w ramach programów unijnych oraz nowatorskich rozwiązań, będąc przykładem dla całego kraju.

Jakie jest dzisiaj rolnictwo w Wielkopolsce?

Wielkopolskie rolnictwo kojarzy się z otwarciem na innowacje, czerpaniem z nowoczesnych rozwiązań przy jednoczesnym poszanowaniu lokalnej tradycji. W Wielkopolsce mimo nienajlepszych gleb i problemów z zasobami wody, dzięki wysokiej kulturze rolnej i zaradności, rolnicy zbierają dobre plony. Ponadto, rolnicy chcą ze swoimi produktami „wychodzić” do konsumentów, rozwijać handel detaliczny, wdrażać w życie ideę „od pola do stołu”. Możliwe, że wkrótce uda nam się w Poznaniu stworzyć ryneczek, który połączy bezpośrednio producentów i konsumentów naszej, lokalnej żywności.

Rolnicy z Wielkopolski często są z przekąsem nazywani „bambrami”. Kim dla Pana jest „bamber”?

To określenie wzięło się od niemieckich osadników, przybyłych do Poznania i okolic z Bambergu. Do Wielkopolski przynieśli oni zachodnie rozwiązania i kulturę rolną, i choć dziś to słowo niesie ze sobą pewną złośliwość i budzi złe skojarzenia, to nie są one prawdziwe. Bamberską pracowitość, dbałość o jakość i porządek w obejściu widać w Wielkopolsce do dziś.