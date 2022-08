„Rozumiemy, że kłopoty zakładów azotowych wynikające z wysokich cen gazu mogą doprowadzić do znacznych wzrostów cen nawozów. W związku z tym uważamy, że konieczne jest podjęcie interwencji przez Rząd RP” – zaznacza KRIR.

W związku z aktualną sytuacją na rynku nawozów zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 24 sierpnia br. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wicepremiera Henryka Kowalczyka o wprowadzenie interwencyjnych dopłat do zakupu nawozów azotowych.

Samorząd rolniczy jest zaniepokojony sytuacją wstrzymania, ze względu na wysokie koszty gazu, produkcji nawozów azotowych przez główne firmy produkcyjne tej branży w Polsce.

„Uważamy, że to może spowodować znaczące skutki dla polskiej gospodarki. W okresie jesiennym po zbiorze plonów oraz po otrzymaniu zaliczek z tytułu płatności bezpośrednich rolnicy zazwyczaj kupują nawozy azotowe do stosowania w okresie wiosennym” – podkreśla KRIR w komunikacie.

„Rozumiemy, że kłopoty zakładów azotowych wynikające z wysokich cen gazu mogą doprowadzić do znacznych wzrostów cen nawozów. W związku z tym uważamy, że konieczne jest podjęcie interwencji przez Rząd RP” – czytamy w komunikacie KRIR.

KRIR sugeruje rozważenie możliwości dopłaty do nawozów azotowych kupionych od 1 września br. do końca 2022 r. W ocenie Rady pozwoliłoby to rolnikom zmniejszyć koszty, zaś zakładom azotowym uruchomić produkcję.